Евдокимова Евгения
|23.01.2025
|Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 1
|26.03.2019
|«Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта» 1
|04.05.2018
|Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
|03.04.2018
|Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
|13.10.2017
|Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
|05.12.2016
|«Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM 1
Евдокимова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Спевак Сергей 12 3
|Чернаткин Владимир 4 2
|Артемьев Валерий 6 2
|Жуков Сергей 38 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Рабинович Борис 8 2
|Никитинский Никита 3 2
|Куликов Александр 21 1
|Иванов Владимир 61 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Бова Светлана 7 1
|Самойлов Михаил 10 1
|Чаленко Анатолий 2 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Усманов Руслан 3 1
|Мунерман Илья 4 1
|Кукоев Игорь 6 1
|Русинова Мария 1 1
|Данилов Артем 2 1
|Левинас Влад 2 1
|Налгранян Гарегин 2 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Борисов Пётр 10 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Россинский Евгений 9 1
|Сидоров Александр 17 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Савицкий Павел 4 1
|Негго Никита 1 1
|Панфилова Дарья 1 1
|Котов Кирилл 2 1
|Клеменков Павел 3 1
|Русаков Константин 1 1
|Скокова Татьяна 17 1
|Боровиков Игорь 130 1
|Заничев Денис 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144930 4
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2465 2
|Литва - Литовская Республика 653 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
|Сатурн - Тетис (спутник) 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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