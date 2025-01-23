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Евдокимова Евгения



23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 1
26.03.2019 «Тринити» предложит заказчикам продукты «Форсайта» 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
05.12.2016 «Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Евдокимова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 5
Naumen - Наумен 627 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
Инфокомпас 14 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
Informatica 126 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Softline - Софтлайн 2835 1
Merlion - Мерлион 807 1
Прогноз 1652 1
Merlion - Berks - Беркс 3 1
Softline Holding - Noventiq 61 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Аэроклуб 21 1
Bayer AG - Байер 84 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Superjob - Суперджоб 520 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 832 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4703 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2143 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5793 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5069 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10549 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2134 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 737 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 291 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7419 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 334 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11410 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4726 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4039 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7119 1
Data monetization - Монетизация данных 1635 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5331 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3028 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 524 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 1
Apache Hadoop 430 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 701 1
Trinity Smart Data Analysis - Тринити Интеллектуальный анализ данных 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3233 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 1
Спевак Сергей 12 3
Чернаткин Владимир 4 2
Артемьев Валерий 6 2
Жуков Сергей 38 2
Колчин Вячеслав 5 2
Рабинович Борис 8 2
Никитинский Никита 3 2
Куликов Александр 21 1
Иванов Владимир 61 1
Новожилова Варвара 3 1
Бова Светлана 7 1
Самойлов Михаил 10 1
Чаленко Анатолий 2 1
Шеленцов Сергей 18 1
Усманов Руслан 3 1
Мунерман Илья 4 1
Кукоев Игорь 6 1
Русинова Мария 1 1
Данилов Артем 2 1
Левинас Влад 2 1
Налгранян Гарегин 2 1
Золотарева Екатерина 26 1
Борисов Пётр 10 1
Федечкин Эдуард 55 1
Россинский Евгений 9 1
Сидоров Александр 17 1
Ерофеев Александр 10 1
Шляпнев Максим 11 1
Савицкий Павел 4 1
Негго Никита 1 1
Панфилова Дарья 1 1
Котов Кирилл 2 1
Клеменков Павел 3 1
Русаков Константин 1 1
Скокова Татьяна 17 1
Боровиков Игорь 130 1
Заничев Денис 1 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2465 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2316 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7628 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
Английский язык 6649 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 814 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2171 1
Образование в России 2210 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 314 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2945 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3481 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1959 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1183 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 2
CNews Большие данные 4 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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