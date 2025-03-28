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Панфилова Дарья


28.03.2025 Исследование «Нетологии»: 41% россиян пользуются умными колонками, основной эффект — экономия времени 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панфилова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 147 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Informatica 126 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 1
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КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3618 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6724 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6240 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2347 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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