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Панфилова Дарья
|28.03.2025
|Исследование «Нетологии»: 41% россиян пользуются умными колонками, основной эффект — экономия времени 1
|13.10.2017
|Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
Панфилова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Снежная Королева - СК Трейд 55 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 1
|Superjob - Суперджоб 554 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 1
|Негго Никита 1 1
|Сидоров Александр 17 1
|Савицкий Павел 4 1
|Русаков Константин 1 1
|Котов Кирилл 2 1
|Клеменков Павел 3 1
|Борисов Пётр 10 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Евдокимова Евгения 6 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Спевак Сергей 12 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Россинский Евгений 9 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146681 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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