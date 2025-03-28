Исследование «Нетологии»: 41% россиян пользуются умными колонками, основной эффект — экономия времени

77% респондентов пользуются умными технологиями, 41% — умными колонками, а самой востребованной технологией стала Smart TV. Такие результаты показало исследование образовательной платформы «Нетология», в котором приняли участие более 1500 респондентов в возрасте от 18 лет. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Большинство респондентов, которые используют умные технологии, воспринимают их как инструмент для выполнения задач (61%). 19% — как что-то нейтральное, без эмоциональной окраски, 16% — как помощника или собеседника. 2% респондентов считают такие гаджеты раздражающими и бесполезными.

Чаще всего россияне используют умные технологии в образовательных целях (поиск ответов на вопросы, прослушивание лекций и подкастов и др.), — об этом сообщили 54% респондентов. Чуть реже (50%) умные технологии помогают удовлетворять информационные цели — например, узнать о погоде и послушать новости. Одинаково часто умные технологии применяют для развлекательных (послушать музыку, поиграть в игры и др.) и технических целей (поставить напоминание, установить таймер, вызвать такси и др.) — по 48% соответственно.

Наиболее распространена среди опрошенных технология Smart TV — ею пользуется практически каждый второй (45%). Второе место по популярности разделили между собой умные колонки и умные часы — так ответили по 41% респондентов. 39% используют голосовые помощники на смартфоне, еще часть — технологии умного дома: 13% — умное освещение, 6% — умный климат-контроль. 23% респондентов рассказали, что не прибегают к помощи умных технологий.

Умные колонки в жизни россиян

По результатам исследования, для большинства опрошенных, которые ими пользуются, умные колонки стали неотъемлемой частью жизни. 63% респондентов ежедневно используют их, каждый четвертый — несколько раз в неделю. 8% прибегают к помощи умных колонок несколько раз в месяц, около 3% — раз в несколько месяцев.

Самый заметный эффект от использования умных колонок — экономия времени — так ответило большинство респондентов (69%), которые ими пользуются. В равной степени опрошенные отметили то, что колонки упрощают процесс восприятия информации (33%) и помогают быть в курсе актуальных событий (35%). По мнению 14%, умные колонки способствуют развитию креатива, а 13% не заметили эффекта от использования такой технологии.

40% опрошенных россиян, которые пользуются умными колонками, общаются с ними, дружелюбно, 27% выбирают при общении нейтральный тон. Каждый пятый (22%) обращается к умным колонкам в повелительном тоне («Включи музыку!»), в то время как каждый десятый останавливает свой выбор на игривом тоне, чтобы узнать, как колонка ответит на странные вопросы. Доля тех, кто может общаться с колонкой в раздраженной манере и ругаться на нее, когда она воспринимает запрос неверно или не сразу, — всего 1%.

«Мы видим тренд на все большее внедрение умных технологий и ИИ-инструментов в обучение. Это касается как индивидуальных привычек людей (умные устройства), так и подходов EdTech в обучении взрослых (умные, ИИ-помощники и инструменты). Данный тренд будет набирать обороты в ближайшем будущем. Использование подобных технологий в обучении может позволить каждому человеку качественнее изучить контент, поддержать мотивацию, помочь выполнить домашние задания, даже гибко подстроить образовательный процесс под нужды каждого. Вручную персонализировать обучение — сложный и трудозатратный процесс, однако ИИ и умные технологии помогают достичь этих целей гораздо проще и быстрее. Технологии пока еще не могут полноценно заменить человека. Наши исследования показывают, что студенты ценят, когда с ними общается живой человек (что мы называем human touch). При этом ИИ-помощники могут оказывать существенную поддержку. Так, в «Нетологии» уже есть бот Евгений, который напоминает о домашней работе, спрашивает, как дела. Этот инструмент стал для многих студентов важной частью образовательного процесса», — сказала руководитель продукта в «Нетологии» Дарья Панфилова.