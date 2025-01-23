Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Структура Merlion «Беркс» намерена требовать банкроства «Софтлайна». Причиной является задолженность за поставки оборудования на сумму 961 млн руб. В «Софтлайн» указывают, что причиной стала просрочка со стороны некоего госзаказчика, и утверждают, что вопрос уже урегулирован.

«Беркс» требует банкротства «Софтлайна»

ООО «Беркс» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом ПАО «Софтлайн». Уведомление об этом опубликовано на Федресурсе (Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц).

Причиной обращения в арбитраж называется задолженность по договору поставки на сумму 961 млн руб. Из этой суммы 908 млн руб. - это основной долг, 52,75 млн руб. - неустойка.

«Беркс» позиционирует себя как дистрибьютер ПО и оборудования. Компания также оказывает консалтинговые услуги, услуги по разработке и запуску онлайн-магазинов под ключ, разработке сайтов, платформ и программных продуктов.

Кому принадлежит «Беркс»

По данным базы «Контур.Фокус», «Беркс» была основана в 2012 г. Валерией Шаловой. Компания часто меняет собственников. В 2016 г. 60% долю в компании приобрел Иван Масленников, 20% - Денис Заничев. У Шаловой осталось 20%, но вскоре она снова стала единоличным собственником компании.

Фото: Softline Компания «Беркс» требует обанкротить «Софтлайн»

В 2018 г. 37,5% в компании приобрела Татьяна Скокова, доля Шаловой сократилась до 62,5%. Позднее Скокова стала единоличным собственником компании. В 2023 г. компания перешла к Евгению Евдокимову, а в 2024 г. к Светлане Золотых. В 2023 г. выручка «Беркс» составила 96 млрд руб., чистая прибыль - 472 млн руб.

«Беркс» - часть Merlion

Представители группы компаний Softline (ее основной структурой является ПАО «Софтлайн») сообщили CNews, что ООО «Беркс» является структурой крупного ИТ-дистрибьютора Merlion («Мерлин»). Компании сотрудничают более 20 лет.

«В связи с возникшей просрочкой в приемке поставленного оборудования со стороны одного из государственных заказчиков нашей компанией был просрочен один платеж в адрес «Беркс», - заявили в Softline. - Возникшая просрочка в размере 0,5% от оборота ГК Softline повлекла за собой публикацию сообщения от лица компании «Мерлион» о начале процедуре банкротства в адрес компании «Софтлайн». Сегодня же все финансовые обязательства «Софтлайн» в адрес «Беркс» были исполнены в полном объеме». На данный момент нет никаких основания для банкротства Softline».

О каком именно госконтракте идет речь, в Softline не уточнили. «Мерлион» к моменту публикации этого материала не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Краткая история и финансовые показатели «Софтлайн»

«Софтлайн» была образована Игорем Боровиковым в 1993 г. В 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской и Московской фондовых биржах. В 2022 г. было принято решение о разделении компании на российскую часть и международную. Российская часть была продана Боровикову за символические $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акцию, доля Боровикова в компании сократилась с 51% до 44%.

Международная часть Softline была переименована в Noventiq. Компания провела делистинг с Московской бирже и с LSE. Российская часть Softline была преобразована ПАО «Софтлайн». В 2023 г. компания была продана фонду «Тетис» (в лице его «дочки» «Аталлайя»). «Софтлайн» провел обмен GDR (глобальные депозитные расписки) Noventiq, принадлежавших владельцам, зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре, на собственные акции. Компания вышла на Московскую биржу, а затем провела SPO (вторичное размещение акций).

По итогам 2023 г., валовая прибыль «Софтлайна» составила 23,57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составила 4,49 млрд руб., чистая прибыль - 3,1 млрд руб. Чистый долг компании составлял 8,13 млрд руб.