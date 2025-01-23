Шолова Валерия
Шолова Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Holding - Noventiq 62 1
|Merlion - Berks - Беркс 3 1
|Merlion - Мерлион 813 1
|Softline - Софтлайн 2850 1
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 723 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
|Заничев Денис 1 1
|Боровиков Игорь 131 1
|Евдокимова Евгения 6 1
|Скокова Татьяна 17 1
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