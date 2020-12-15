«Лестэр ИТ» снизила стоимость интеграционных решений для платформы ИРС «Перевозки»

«Лестэр ИТ» объявила о том, что в среднем на 50% снизилась стоимость популярных расширений пакета бизнес платформы ИРС «Перевозки», связанных с взаимодействием с системой ЭТРАН: импорт данных из ЭТРАН (накладные и заявки ГУ-12), формирование и экспорт заготовок накладных на порожние вагонные отправки в ЭТРАН, подписание ЭЦП в ЭТРАН заготовок накладных на порожние вагонные отправки, экспортированных из ИРС «Перевозки». Возможность импорта информации о паспортах, пробегах, ремонтах, узлах и деталях, а также дислокации вагонов и контейнеров в формате ГВЦ включена в пакет Бизнес.

«Удешевление и расширение возможностей интеграционных решений — одна из стратегических целей нашей компании в отношении развития платформы ИРС «Перевозки». Мы считаем важным обеспечивать цифровое взаимодействие между информационными системами, которое снижает накладные расходы и гарантирует непротиворечивость данных. Мы начали со снижения стоимости на интеграцию с системой ЭТРАН, как с самого востребованного сегмента взаимодействия информационных систем в области грузовых железнодорожных перевозок», — отметил генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов.

В целом, платформа ИРС «Перевозки» предоставляет широкие возможности по интеграции с разными типами систем.

В первую очередь, это железнодорожные системы: ЭТРАН, САО ГВЦ, АСУ ДКР (Казахстан), АСУ ВРК, АСУ ВАРЕКС, ОУ КП, системы НСИ, источники дислокации, системы расчета тарифа и другие. При интеграции с системами расчета тарифа кроме информации непосредственно о тарифе также обрабатываются данные о плане формирования маршрута следования, тарифных расстояниях, нормативах. Далее они используются для решения задач оперативно-финансового учета, учета и управления парком, в частности, для формирования прогноза прибытия.

Интеграция с системами бухгалтерского учета может проводиться на уровне документов и на уровне проводок. В веб-решениях на базе ИРС «Перевозки» реализована интеграция с платежными шлюзами, благодаря чему счета можно оплачивать картой.

В портфеле компании «Лестэр ИТ» есть проекты интеграции ИРС «Перевозки» с системами ERP (на базе SAP, 1С, а также самописными) и CRM. Механизмы ИРС «Перевозки» открыты для интеграции с CRM-системой в части обработки запросов клиентов. Тесная интеграция по справочникам позволяет сократить ручной труд сотрудников отделов продаж и обеспечить непрерывность учета стоимостных предложений клиентам.

В 2020 году для транспортных компаний Республики Казахстан появилась возможность интеграции с автоматизированной системой управления договорной и коммерческой работой (АСУ ДКР) казахстанского национального перевозчика АО «НК «КТЖ» и интеграция с таможенно-брокерским центром «Жибек – Жолы». Интеграция с АСУ ДКР включает в себя автоматизированный импорт из АСУ ДКР отгрузочной информации об отправках, актуализацию статуса отправок при движении вагонов по Казахстану, привязку накладных к заказам клиентов и автоматический экспорт телеграмм для подтверждения оплаты тарифа. Решение по интеграции с таможенным брокером подразумевает оперативное взаимодействие в режиме АСУ-АСУ в части импорта накладных СМГС, инвойсов грузов контейнеров и прочих документов таможенного оформления. Импорт производится на основании предоставленных веб-сервисов системы SIRC «Жибек – жолы» как в базу данных ИРС «Перевозки», так и в файловое хранилище.