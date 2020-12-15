Спецпроекты

«Лестэр ИТ» снизила стоимость интеграционных решений для платформы ИРС «Перевозки»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Лестэр ИТ» объявила о том, что в среднем на 50% снизилась стоимость популярных расширений пакета бизнес платформы ИРС «Перевозки», связанных с взаимодействием с системой ЭТРАН: импорт данных из ЭТРАН (накладные и заявки ГУ-12), формирование и экспорт заготовок накладных на порожние вагонные отправки в ЭТРАН, подписание ЭЦП в ЭТРАН заготовок накладных на порожние вагонные отправки, экспортированных из ИРС «Перевозки». Возможность импорта информации о паспортах, пробегах, ремонтах, узлах и деталях, а также дислокации вагонов и контейнеров в формате ГВЦ включена в пакет Бизнес.

«Удешевление и расширение возможностей интеграционных решений — одна из стратегических целей нашей компании в отношении развития платформы ИРС «Перевозки». Мы считаем важным обеспечивать цифровое взаимодействие между информационными системами, которое снижает накладные расходы и гарантирует непротиворечивость данных. Мы начали со снижения стоимости на интеграцию с системой ЭТРАН, как с самого востребованного сегмента взаимодействия информационных систем в области грузовых железнодорожных перевозок», — отметил генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов.

В целом, платформа ИРС «Перевозки» предоставляет широкие возможности по интеграции с разными типами систем.

В первую очередь, это железнодорожные системы: ЭТРАН, САО ГВЦ, АСУ ДКР (Казахстан), АСУ ВРК, АСУ ВАРЕКС, ОУ КП, системы НСИ, источники дислокации, системы расчета тарифа и другие. При интеграции с системами расчета тарифа кроме информации непосредственно о тарифе также обрабатываются данные о плане формирования маршрута следования, тарифных расстояниях, нормативах. Далее они используются для решения задач оперативно-финансового учета, учета и управления парком, в частности, для формирования прогноза прибытия.

Интеграция с системами бухгалтерского учета может проводиться на уровне документов и на уровне проводок. В веб-решениях на базе ИРС «Перевозки» реализована интеграция с платежными шлюзами, благодаря чему счета можно оплачивать картой.

В портфеле компании «Лестэр ИТ» есть проекты интеграции ИРС «Перевозки» с системами ERP (на базе SAP, 1С, а также самописными) и CRM. Механизмы ИРС «Перевозки» открыты для интеграции с CRM-системой в части обработки запросов клиентов. Тесная интеграция по справочникам позволяет сократить ручной труд сотрудников отделов продаж и обеспечить непрерывность учета стоимостных предложений клиентам.

В 2020 году для транспортных компаний Республики Казахстан появилась возможность интеграции с автоматизированной системой управления договорной и коммерческой работой (АСУ ДКР) казахстанского национального перевозчика АО «НК «КТЖ» и интеграция с таможенно-брокерским центром «Жибек – Жолы». Интеграция с АСУ ДКР включает в себя автоматизированный импорт из АСУ ДКР отгрузочной информации об отправках, актуализацию статуса отправок при движении вагонов по Казахстану, привязку накладных к заказам клиентов и автоматический экспорт телеграмм для подтверждения оплаты тарифа. Решение по интеграции с таможенным брокером подразумевает оперативное взаимодействие в режиме АСУ-АСУ в части импорта накладных СМГС, инвойсов грузов контейнеров и прочих документов таможенного оформления. Импорт производится на основании предоставленных веб-сервисов системы SIRC «Жибек – жолы» как в базу данных ИРС «Перевозки», так и в файловое хранилище.

Другие материалы рубрики

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Техноблог

Можно ли подать в суд на компанию, если фирменный чехол повредил смартфон?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы