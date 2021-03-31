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Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, завершила проект по комплексной автоматизации деятельности предприятия на базе решения «1С:ERP Управление предприятием» заводе по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». Специалисты компании создали единую информационную систему управления операционной и производственной деятельностью нового предприятия.

Завод ВРК «Сапфир» был создано при участии «Роснефти» и General Electric в 2016 г. с целью индустриализации проекта по сборке и техническому обслуживанию винто-рулевых колонок, а также локализации производства в России основных элементов системы электродвижения. Проектные мощности завода позволяют удовлетворить потребность в данном оборудовании для судов различного класса, в том числе газовозов высокого ледового класса. Завод является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Большой Камень».

Перед командой нового завода стояла задача создать гибкий и прозрачный механизм комплексного управления операционными и производственными процессами предприятия. Достижение этой цели потребовало единой технологической платформы, отвечающей функциональным и отраслевым требованиям завода. Основой решения стала система «1С:ERP Управление предприятием». Исполнителем проекта была выбрана компания Prof-IT Group.

Ключевыми целями проекта были автоматизация основных бизнес-процессов компании, консолидация информации в единой системе для повышения эффективности и своевременности принятия управленческих решений, повышение скорости обработки информации и принятия управленческих решений.

Проект охватил работу всех подразделений завода. Контур автоматизации включил в себя управление производством, регламентированный и финансовый учет, бюджетирование и планирование, закупки, логистика и склад, управление кадрами, документооборот и НСИ.

Одним из вызовов при реализации проекта стала необходимость в параллельном внедрении ключевой функциональности и переносе данных из исторических систем предприятия. Выбранные проектный подход и методология внедрения позволили исключить риски нарушения графика производства, а также максимально быстро начать получать структурированную финансовую и производственную отчетность.

«В изменяющихся условиях предприятиям судостроения нужно повышать свою гибкость, сокращать издержки и контролировать качество продукции. Реализованный проект – это фундамент для дальнейшей цифровой трансформации завода. Благодаря накопленному отраслевому опыту мы смогли осуществить параллельное внедрение нескольких информационных систем, что сегодня обеспечивает функционирование завода на самом высшем уровне», - сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Все внедренные в ходе проекта подсистемы интегрированы между собой, опираются на единые справочники НСИ и поддерживают сквозные процессы взаимодействия всех подразделений компании.



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