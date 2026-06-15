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GlobalSign Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша удостоверяющий центр

GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Рунету объявили войну. Начались массовые отзывы цифровых сертификатов у российских сайтов 1
07.05.2026 «Коннект» от «Контур.Эгиды» начал поддерживать сертификаты Минцифры России 1
22.04.2026 iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store 1
09.04.2026 Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store 1
23.10.2025 SSL-сертификаты: новая ИБ-услуга в составе «Турбо Облака» 1
11.09.2025 В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
25.03.2024 Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов 1
06.02.2023 Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari 1
15.12.2022 Импортозамещение Сбербанка ударит по онлайн-магазинам. Они могут разориться из-за ленивых пользователей 1
02.12.2022 Вышла антисанкционная версия «самого простого в освоении Linux» специально для России 1
10.03.2022 Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты 1
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
27.12.2021 Xiaomi создала поразительно дешевый смарт-ТВ с гигантским экраном. На чем пришлось сэкономить? 1
01.12.2021 Производители смарт-ТВ стали зарабатывать на слежке за пользователями больше, чем на продаже устройств 1
30.06.2020 Россия в десятке стран по количеству валидных SSL 2
20.07.2017 Globalsign стал лидером на российском рынке SSL-сертификатов 1
23.11.2016 Неделя до международной конференции для хостинг-провайдеров WHD.moscow 1
22.10.2013 В Москве пройдет конференция для хостинг-провайдеров WHD.Local 1
12.09.2013 25 сентября в Москве откроется выставка InfoSecurity Russia’2013 2
21.09.2007 Verio будет продвигать SSL-продукты GlobalSign 2
11.09.2000 Vodafone намерена приобрести 40% акций разработчика систем безопасности GlobalSign 1
19.02.1999 Alcatel и GlobalSign объединяются для создания защищенных общеевропейских сетей 2

Публикаций - 24, упоминаний - 28

GlobalSign и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12572 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4829 7
Yandex - Яндекс 9043 4
VK - Mail.ru Group 3583 4
Cloudflare 160 4
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 32 3
Telegram Group 2856 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 502 3
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 297 2
Roku 22 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 50 2
Xiaomi 2173 2
Apple Inc 13033 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 373 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Netcraft 61 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
RedHelper 19 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
Web Control - Вэб Контрол ДК 20 1
Setec - СиТек 31 1
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 5 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 41 1
Avangate 5 1
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
LeaseWeb 5 1
DigiCert - GeoTrust 7 1
Vizio Holding Corp 24 1
Samsung Electronics 10973 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
X Corp - Twitter 2929 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3417 1
Microsoft Corporation 25655 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 1
LG Electronics 3721 1
Softline - Софтлайн 3617 1
9432 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3115 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 521 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 1
Ру-Веб. Инвестиции 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2058 1
Связной ГК 1396 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Совкомбанк ПАО 313 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1564 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 311 1
Walt Disney Company 644 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13539 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3779 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 294 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1053 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 149 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1075 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5665 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34083 7
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 523 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3196 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32993 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1373 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9904 6
Оповещение и уведомление - Notification 5765 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1172 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13433 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7486 4
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Mozilla Firefox - браузер 1937 3
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Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 2
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Telega - Телега АО - Даль АО 10 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 2
Apple iOS 8516 2
Apple - App Store 3073 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 547 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Xiaomi PatchWall 44 2
Vivaldi - Браузер 104 2
Opera Browser - Браузер 1045 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 733 2
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 19 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
Linux Mint 34 1
GNU GNOME Cinnamon 19 1
Xiaomi OLED-телевизоры 20 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 368 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 24 1
CallbackHunter 1 1
Xiaomi MIUI TV 15 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
СКБ Контур - Контур.Эгида 63 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Коннект 8 1
Богданов Леонид 10 1
Хаёров Михаил 5 1
Рыжиков Дмитрий 2 1
Шабалин Юрий 29 1
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Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
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Рогдев Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18883 3
Европа 24877 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 1
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Южная Корея - Республика 6999 1
Азия - Азиатский регион 5874 1
Япония 13739 1
Индия - Bharat 5821 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
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Германия - Федеративная Республика 13109 1
Италия - Итальянская Республика 4486 1
Китай - Тайвань 4220 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 974 10
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DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 139 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11622 2
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1311 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3768 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11278 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1130 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12129 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3609 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5491 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6945 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2625 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3524 1
Variety 24 1
GizmoChina 168 1
DarkReading.com 105 1
NDTV.com 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
FT - Financial Times 1283 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
The Washington Post 349 1
Ars Technica 445 1
Fortune Global 100 142 1
Infosecurity - выставка 63 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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