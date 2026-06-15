Индексная книга (каталог) CNews*
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GlobalSign Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша удостоверяющий центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 28
GlobalSign и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 1
|Богданов Леонид 10 1
|Хаёров Михаил 5 1
|Рыжиков Дмитрий 2 1
|Шабалин Юрий 29 1
|Брик Марина 6 1
|Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Королюк Алексей 86 1
|Обухов Александр 67 1
|Рогдев Алексей 18 1
|Variety 24 1
|GizmoChina 168 1
|DarkReading.com 105 1
|NDTV.com 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
|FT - Financial Times 1283 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
|The Washington Post 349 1
|Ars Technica 445 1
|Fortune Global 100 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.