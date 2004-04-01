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ЛАН Крипто

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.04.2004 Российская криптография признана лучшей в мире 1
07.10.2003 Предательство сотрудников — ахиллесова пята систем защиты 1
24.09.2003 30 сентября-2 октября пройдет конференция "Информационная безопасность корпоративных сетей" 1
17.08.2001 Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию 1
15.08.2001 "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию - 2 1
15.08.2001 Скандал на рынке и-банкинга: "ЛАН Крипто" пытается расшатать ситуацию 1
15.08.2001 Взломана система интернет-банкинга "БИФИТ" 1
11.05.1999 Компании ЭЛВИС+ и "ЛАН Крипто, Инт." подписали договор о сотрудничестве в сфере создания продуктов по защите информации. 3
19.11.1998 Выпущен новый DiasoftCLIENT 4х4 LITE 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

ЛАН Крипто и организации, системы, технологии, персоны:

Бифит - Bifit 90 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 2
Microsoft Corporation 25657 2
Информзащита 923 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 575 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 474 2
Компьюлинк ГК - Compulink 455 2
Trend Micro 648 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 179 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 28 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Ростелеком 10819 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 304 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 1
Diasoft - Диасофт 1113 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 2
Газпром ПАО 1464 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Химпром 22 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
ERG - Алюминий Казахстана 1 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 375 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1708 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 1
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ГОСТ 34 - Информационная технология - Разработка автоматизированной системы управления (АСУ) 39 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 1
Microsoft Windows 16754 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 1
Diasoft 4x4 29 1
Лебедев Анатолий 8 4
Волчков Алексей 8 4
Чубайс Анатолий 221 2
Репан Дмитрий 3 2
Казак Максим 162 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Деревяго Сергей 1 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 4
Европа 24878 2
Франция - Французская Республика 8119 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Казахстан - Республика 5983 1
Южная Корея - Республика 7000 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Япония 13739 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3013 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 1
Украина 7899 1
Нидерланды 3709 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 446 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 782 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 466 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1132 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5065 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1230 1
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CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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