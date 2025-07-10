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InfoTeCS ИнфоТеКС Интернет Траст Удостоверяющий центр
Аккредитованный удостоверяющий центр, оператор юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчётности.
- разрабатывает продукты и сервисы для бизнеса и их клиентов, трансформирует привычные бизнес-потребности в digital-решения
- создаёт миллионы квалифицированных сертификатов электронной подписи в год и строит уникальные решения на базе собственных технологий;
- создаёт приложения государственного масштаба для цифровизации взаимодействия в государственных структурах и бизнесе;
- разрабатывает и развивает сервисы электронного документооборота и сдачи отчётности в электронном виде.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 35 дел, на cумму 124 966 742 ₽*
УПОМИНАНИЯ
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Чапчаев Андрей 55 4
|Попов Анатолий 135 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Казак Максим 162 1
|Самойленко Максим 66 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Баранов Никита 13 1
|Ермолаев Роман 4 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Тарасов Виталий 48 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Мелузов Антон 3 1
|Светлышев Михаил 5 1
|McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
|MacRae Stuart - МакКрэй Стюарт 1 1
|Хамидулина Ольга 3 1
|Бадмаева Римма 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 2
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|TAdviser Profit 50 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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