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InfoTeCS ИнфоТеКС Интернет Траст Удостоверяющий центр

InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр

Аккредитованный удостоверяющий центр, оператор юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчётности.

  • разрабатывает продукты и сервисы для бизнеса и их клиентов, трансформирует привычные бизнес-потребности в digital-решения
  • создаёт миллионы квалифицированных сертификатов электронной подписи в год и строит уникальные решения на базе собственных технологий;
  • создаёт приложения государственного масштаба для цифровизации взаимодействия в государственных структурах и бизнесе;
  • разрабатывает и развивает сервисы электронного документооборота и сдачи отчётности в электронном виде.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 35 дел, на cумму 124 966 742 ₽*

Судебные дела (35) на сумму 124 966 742 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 1 021 890 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 1 101 415 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Компания «ИнфоТеКС» выпустила новый продукт – ViPNet EDI Flow 1
17.10.2024 «Инфотекс» и «Бифит» разработали решение для защиты инфраструктуры цифрового рубля 1
19.02.2024 «Мы быстро подключили SIEM и сразу увидели скрытые риски» 1
11.09.2023 «СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО 1
04.07.2022 «Сберкорус» завершил второй этап внедрения электронного документооборота с Белоруссией 1
21.02.2022 SmartDeal в партнерстве с «Инфотекс интернет траст» начинает онлайн-выпуск электронных подписей по технологии NFC 1
15.02.2018 Сбербанк запустил сервис по удаленной регистрации бизнеса 1
13.03.2017 OFD.ru перешел на новый уровень защиты фискальных данных 1
07.09.2016 «Инфотекс» подвела итоги 25 лет работы на рынке ИБ 1
01.06.2016 «Инфотекс» поднялась на 20 позиций в новом рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» 1
20.05.2016 Ряд программных продуктов «Инфотекс» включен в Единый реестр российского ПО 1
04.02.2015 «Инфотекс Интернет Траст» выпустила «ViPNet ЭДО Документ 2.0» 1
02.06.2014 Новые версии решений ViPNet УЦ 4 и ViPNet CSP 4 сертифицированы ФСБ 2
25.11.2013 Удостоверяющие центры подключаются к СМЭВ 1
27.08.2013 Роман Ермолаев возглавил коммерческий блок «Андэк» 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 3
04.04.2006 28 марта состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей и систем" 1
07.10.2003 Предательство сотрудников — ахиллесова пята систем защиты 1
24.09.2003 30 сентября-2 октября пройдет конференция "Информационная безопасность корпоративных сетей" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 4
Microsoft Corporation 24932 4
Информзащита 802 3
Тензор 113 3
Apple Inc 12325 2
Ростелеком 10026 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
CA Technologies - Computer Associates 386 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 2
Cisco Systems 5168 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1155 2
Trend Micro 619 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 234 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 194 2
Восход ФГБУ НИИ 663 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13416 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Huawei 4048 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 919 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Код Безопасности 657 1
Связьинформ 88 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 335 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1333 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Citrix Systems 824 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7757 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Газпром ПАО 1377 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2554 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Химпром 22 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
ERG - Алюминий Казахстана 1 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1209 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6120 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2045 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3451 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 356 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Правительство Канады 52 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 30 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5093 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4014 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69207 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53900 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4166 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25102 5
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 372 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8195 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3841 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21252 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30847 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11622 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4427 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 152 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12483 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24883 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5452 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32341 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4333 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8326 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3295 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3033 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11706 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 714 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13023 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9476 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12498 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7128 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2263 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2365 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2167 2
Электронный документ - Electronic document 1493 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16445 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2182 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 189 2
Стандартизация - Standardization 2189 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 6
Google Android 14364 3
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 57 3
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 3
Microsoft Windows 16006 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 496 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 2
InfoTeCS - ViPNet Client 91 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1412 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5523 2
InfoTeCS - ViPNet EDI 6 2
InfoTeCS - ViPNet Office 3 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 2
InfoTeCS - ViPNet Administrator 11 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 801 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7193 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Apple iOS 8019 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Linux OS 10342 1
Apple iPad 3890 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 844 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 24 1
InfoTeCS - IDPoint 2 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Google Chrome - браузер 1602 1
Microsoft Windows Server 2012 198 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 804 1
Microsoft Office 3843 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 20 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 4 1
InfoTeCS - ViPNet Cluster 1 1
Чапчаев Андрей 55 4
Попов Анатолий 135 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Рейман Леонид 1053 1
Казак Максим 162 1
Самойленко Максим 66 1
Гайкович Владимир 40 1
Вихорев Сергей 15 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Баранов Никита 13 1
Ермолаев Роман 4 1
Ермолаев Артем 378 1
Тарасов Виталий 48 1
Гусев Дмитрий 72 1
Мелузов Антон 3 1
Светлышев Михаил 5 1
McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
MacRae Stuart - МакКрэй Стюарт 1 1
Хамидулина Ольга 3 1
Бадмаева Римма 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150686 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44509 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14293 3
Беларусь - Белоруссия 5893 2
Европа 24442 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1264 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Германия - Федеративная Республика 12815 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Украина 7692 1
Узбекистан - Республика 1801 1
Казахстан - Республика 5686 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2338 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Франция - Французская Республика 7917 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Россия - ПФО - Самарская область 1390 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 639 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 427 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 344 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 173 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 443 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
Канада 4930 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1374 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 778 1
Евразия - Евразийский континент 619 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53132 11
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 918 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49663 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8032 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14335 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30586 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6536 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6421 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11361 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6046 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6201 2
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 225 2
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Паспорт - Паспортные данные 2622 2
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Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3596 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 83 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2582 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10270 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3262 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19478 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1304 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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