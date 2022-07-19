В ОС «Аврора» появилась мобильная электронная подпись в браузере

ОС «Аврора» — первая мобильная операционная система, в которой появилась возможность создания и проверки электронной подписи, в том числе квалифицированной, на веб-страницах с использованием локальных ключей пользователя. Это стало возможным благодаря предустановленному расширению, которое поддерживает работу с комплектом СКЗИ «Криптопро» CSP 5.0 R3. Для использования новых возможностей пользователям предыдущих версий требуется обновить ОС до релиза 4.0.2. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Пользователи ОС «Аврора» могут подписывать документы разных форматов при работе с порталами и системами электронного документооборота непосредственно в браузере на мобильном устройстве, храня закрытый ключ в защищенном хранилище «Криптопро» CSP на устройстве или на внешнем токене. Это позволяет использовать привычные пользователям ПК сценарии работы с электронной подписью на корпоративных доверенных мобильных устройствах.

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Компания «Криптопро» создана в 2000 г. Основное направление деятельности компании — разработка средств криптографической защиты информации и развитие инфраструктуры открытых ключей (Public Key Infrastructure) на базе международных рекомендаций и российских криптографических алгоритмов. Продукты компании распространяют более 850 юридических лиц на основании дилерских договоров.

Компания выдала более 4 млн лицензий на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро» CSP и 800 лицензий на использование удостоверяющего центра «Криптопро УЦ», которые применяются различными государственными и коммерческими организациями в системах электронного документооборота, а также востребованы при построении глобальных общегосударственных информационных систем.

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Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.