Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat

Отказ сотрудников удалить WeChat может дорого им обойтись

Американский нефтяной гигант Chevron Corporation потребовал от сотрудников, работающих в разных странах мира, удалить приложение для социальных сетей WeChat из своих смартфонов до 27 сентября 2020 г., пишет агентство Bloomberg. Компания пригрозила отключить доступ к корпоративной сети компании тем, кто этого не сделает.

Напомним, что Министерство торговли США 18 сентября 2020 г. предписало удалить WeChat из AppStore, Google Play и магазинов других корпораций до полуночи воскресенья, 20 сентября 2020 г. Именно в этот день должен был вступить в силу запрет на скачивание и поддержку на территории страны WeChat китайской компании Tencent и TikTok, принадлежавшей китайской ByteDance.

Как было указано в сообщении на сайте Министерства торговли США, оба приложения собирают обширные массивы данных пользователей: об их местоположении, сетевой активности, а также историю просмотров и поиска. Кроме того, каждое из них сотрудничает со спецслужбами Китая, и использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для национальной безопасности США.

Однако в тот же день, 20 сентября, Магистратский суд в штате Калифорния приостановил действие решения Министерства торговли США. Как сообщило агентство Reuters, судья Лорел Билер (Laurel Beeler) приняла к рассмотрению иск пользователей WeChat. Они просили блокировать распоряжение Министерства на основании первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова и прессы. С точки зрения судьи, изложенные в иске доводы «свидетельствуют в пользу истцов». Данное решение носит предварительный характер, отмечает Reuters.

Chevron пригрозила отключить сотрудников от корпоративной сети, если они не удалят из своих рабочих телефонов WeChat

Chevron Corporation — вторая после ExxonMobil энергетическая компания США и одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании (по объёму доказанных резервов) находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%).

Мобильное приложение WeChat, впервые выпущенное в январе 2011 г., является основной платформой в Китае для голосового и текстового общения, проведения платежей, рассылки сообщений, фотографий и видео. Сервис интегрирован с рядом соцсетей (Facebook, Tencent QQ), поддерживает машинный мультиязычный перевод, обмен контактами через Bluetooth и поиск случайных контактов. По состоянию на 2019 г. в WeChat было зарегистрировано более 1,151 млрд пользователей.

А китайцы запрещают сотрудникам пользоваться американскими телефонами

Аналогичные меры принудительного запрета предприняли китайские компании, угрожая своим работникам увольнением за то, что они пользуются смартфонами компании Apple. Владение любым iPhone может оставить без работы, к примеру, сотрудников Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. Как написал портал MyDrivers 18 сентября 2020 г., руководство компании выпустило внутреннее распоряжение, согласно которому все без исключения ее сотрудники должны в кратчайшие сроки перестать пользоваться iPhone – на это им дается ровно 30 дней, в противном случае им придется искать новое место работы. Если кто-то из работников купит себе смартфон Apple, он будет незамедлительно уволен. С другой стороны, любой из кадрового состава Jiangsu Capital Wine & Spirits Co., кто готов приобрести смартфон Huawei, не только сохранит свое рабочее место, но и получит от компании субсидию на покупку телефона. Ее размер составит 15% от стоимости выбранной модели мобильника.

Почему в последнее время происходят подобные войны

В последние месяцы США предприняли ряд мер по борьбе с китайскими технологическими компаниями и приложениями. Китайцы отвечают тем же.

Администрация Президента США поместила Huawei и 114 ее аффилированных лиц в черный список в мае 2019 г. из-за подозрения в использовании своего телекоммуникационного оборудования с целью шпионажа. Это означало, что американские компании не могли более продавать технологии Huawei без одобрения правительства США.

В течение 2019 г. с компанией прекратили работу Google, Intel, Broadcom и ARM – британский разработчик процессорных архитектур, что поставило под вопрос дальнейшее развитие линейки чипов Kirin. Китай в ответ грозился разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei.

Тайваньский производитель TSMC прекратил производство процессоров Huawei Kirin в середине сентября. Подразделение Huawei HiSilicon разрабатывала микросхемы, используя софт американских компаний. HiSilicon выпускала широкий спектр продукции, включая и линейку процессоров Kirin для смартфонов Huawei. Кроме того, процессоры Kirin для Huawei изготавливались в тайваньской компании TSMC, использующей американские технологии. TSMC была крупнейшим партнером компании — на заказы Huawei в 2019 г. пришлось 14% всех выпущенных микросхем.

Гонением на Huawei Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не ограничился. 6 августа 2020 г. он подписал два указа (№13942, по TikTok и №13943 по WeChat), согласно которым с 20 сентября 2020 г. вводился полный запрет на предоставление сервисов интернет-хостинга на территории США для работы и оптимизации приложений. Аналогичные запреты распространялись на американских владельцев сетей доставки контента, а также сервисы, напрямую или косвенно (пиринговые услуги) поддерживающие функционирование или оптимизацию работы этих приложений в США. Запрет также включал применение любого кода, функций или услуг в составе этих мобильных приложений, для функционирования ПО или услуг, разработанных и/или доступных в США.

CNews также сообщал об обещании Дональда Трампа заблокировать работу сервиса TikTok в США, если Microsoft или другая американская компания не сможет договориться с китайской стороной о его покупке. 14 сентября 2020 г. стало известно, что компания ByteDance, владелец TikTok, ответила отказом на предложение Microsoft, хотя сумма, предложенная американской компанией за TikTok, по данным CNBC, составляла порядка $20-$30 млрд. После этого в переговорный процесс с ByteDance вступила американская Oracle, которая заинтересовалась американским сегментом сервиса TikTok, и предложила сумму в $20 млрд, из которых $10 млрд она хотела отдать наличными, а вторую половину акциями.