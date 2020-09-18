Китайские компании выгоняют с работы владельцев iPhone

Жители Китая могут лишиться работы просто за то, что пользуются смартфонами Apple, а не продукцией китайских производителей. Одна из китайских компаний заставила всех своих сотрудников купить мобильники Huawei в течение 30 дней под угрозой увольнения, но взамен пообещала субсидировать 15% их стоимости.

В центр занятости из-за iPhone

Китайские компании начали угрожать своим работникам увольнением за то, что они пользуются смартфонами компании Apple. Владение любым iPhone может оставить без работы, к примеру, сотрудникам Jiangsu Capital Wine & Spirits Co.

Как пишет портал MyDrivers, руководство компании выпустило внутреннее распоряжение, согласно которому все без исключения ее сотрудники должны в кратчайшие сроки перестать пользоваться iPhone – на это им дается ровно 30 дней, в противном случае им придется искать новое место работы. Если кто-то из работников купит себе смартфон Apple, он будет незамедлительно уволен.

С другой стороны, любой из кадрового состава Jiangsu Capital Wine & Spirits Co., кто готов приобрести смартфон Huawei, не только сохранит свое рабочее место, но и получит от компании субсидию на покупку телефона. Ее размер составит 15% от стоимости выбранной модели мобильника.

Для некоторых китайцев решение пользоваться iPhone вместо китайских Android-гаджетов может обернуться сменой работы

По данным MyDrivers, покупка смартфона именно производства Huawei не является обязательным условием – сотрудник компании может выбрать гаджет любой другой марки, главное, чтобы она была китайской. Информацию о внутреннем распоряжении подтверждает в своем Twitter и сотрудница компании под псевдонимом Jennifer Zeng (@jenniferatntd). Она также опубликовала текст этого требования.

Молодая компания-патриот

Jiangsu Capital Wine & Spirits Co., пишет MyDrivers, была основана 29 мая 2019 г., то есть менее полутора лет назад. Она находится в городе Яньчэн, провинция Цзянсу, и ее основной сферой деятельности является производство вина, напитков и очищенного чая. При этом в описании компании нет информации о ее финансах и о количестве сотрудников.

Неназванный сотрудник компании на запрос китайских СМИ заявил, что такое распоряжение есть, но оно именно внутреннее, и он не имеет представления о том, как оно могло просочиться «во внешний мир». По его словам, это распоряжение основано на соображениях информационной безопасности.

Распоряжение Jiangsu Capital Wine & Spirits Co.

Как сказал сотрудник отдела по трудовому надзору Яньчэна, внутренние правила компании – это дела самой компании, а подчиняться им или нет – решают ее сотрудники. Если те или иные решения руководства неразумны или незаконны, работники не обязаны следовать им.

Но он подчеркнул: «Покупка мобильного телефона – личное дело каждого. Правила компания необоснованны и незаконны. Если сотрудника увольняют, он может сообщить об этом в трудовую инспекцию. Компания не имеет права ограничивать покупку мобильного телефона сотрудником».

Руководство Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. на момент публикации материала информацию о своем намерении увольнять сотрудников за использование американских смартфонов вместо китайских не комментировало.

Китайцы не любят американские гаджеты

Негативное отношение китайских предпринимателей к компании Apple может быть следствием непрекращающегося давления на компанию Huawei со стороны американского правительства. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) лишил ИТ-гиганта доступа к сервисам Google, а затем – даже к собственным мобильным процессорам Kirin, запретив тайваньской TSMC выпускать их для него.

Внутреннее распоряжение Jiangsu Capital Wine & Spirits Co. не является прецедентом – подобное в Китае уже случалось, например, сразу после ареста финдиректора компании, о котором CNews писал в начале декабря 2018 г.

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, многие китайские компании стали предлагать своим сотрудникам возмещение от 10% до 20% стоимости при приобретении ими смартфона Huawei. Некоторые даже возмещали полную сумму. Например, производитель электроники Shanghai Youluoke Electronic предлагал полностью субсидировать покупку до двух смартфонов Huawei каждому сотруднику. В то же время производитель оборудования для дисплеев Shenzhen Yidaheng Technology покрывал 18% стоимости гаджетов Huawei или ZTE, тоже попавшей под американские санкции

Компании, грозившие своим работникам увольнением за использование iPhone, тоже появились еще в 2018 г. В их число вошла фирма Menpad из провинции Шэньчжэнь.

Но, если все это так или иначе связано с торговой войной между США и Китаем, развязанной Трампом в первой половине 2018 г., то случай, произошедший в одной из больниц в китайском Чунцине, не имеет к ней никакого отношения. В сентябре 2016 г. сотрудникам этой больницы было строго запрещено приобретать только что вышедшие на тот момент смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Как пишет газета South China Morning Post, запрет был продиктован стремлением руководства больницы бороться с проявлениями «экстравагантной жизни» среди своих сотрудников. Купившим такой мобильник Apple грозило как минимум лишение годовой премии, как максимум – увольнение. Позже директор больницы добавил, что ввел этот запрет с целью поддержки китайских производителей смартфонов. Он заявил, что его сотрудникам и раньше было запрещено пользоваться любыми iPhone, но подтверждений своих слов он не предоставил.