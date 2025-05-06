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Threema Мессенджер

Threema - Мессенджер


06.05.2025 Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года 1
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты 1
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 1
22.06.2023 Для чиновников и банкиров ввели штрафы за использование иностранных мессенджеров 1
05.05.2023 В России запретили Skype. Но не всем 1
21.03.2023 МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб 1
02.03.2023 В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний 1
29.10.2020 iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
10.07.2019 Программа-шпион читает переписку в секретных чатах Telegram и WhatsApp. Под ударом все iPhone и Android 1
10.07.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала об активности программы-шпиона FinSpy 1
29.06.2018 Власти разъяснили «закон Яровой» для сайтов: Хранить содержимое сообщений придется максимальный срок 1
12.01.2018 Найден способ читать секретные чаты в любимом мессенджере Сноудена и в WhatsApp 1
25.09.2017 Eset зафиксировала операции кибершпионажа в семи странах мира 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 Глава Роскомнадзора лично попросит основателя Telegram подчиниться законам России об интернете 1
02.05.2017 В России заблокировали мессенджеры, не пожелавшие сотрудничать со спецслужбами 1
10.04.2017 Власти заблокировали популярное российское приложение 1
16.02.2017 Защищенный мессенджер Threema получил десктопную версию 3

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Threema и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2163 10
Snapchat 131 6
Zello 25 5
Yandex - Яндекс 7650 4
VK - Mail.ru Group 3481 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5012 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 3
X Corp - Twitter 2877 2
Apple Inc 12242 2
Meta Platforms - Facebook 4460 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 925 2
Microsoft Corporation 24807 2
Ростелеком 9887 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1485 1
Dropbox 502 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 311 1
Gamma Group 6 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Open Whisper Systems - OWS - Signal Technology Foundation 11 1
ESET - ESET Software 1137 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Google LLC 11924 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 1
Gamma International GmbH 4 1
Huawei 4004 1
Lenovo Group 2305 1
Информтехника и Связь 36 1
Tencent 165 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
Информтехника ГК 34 1
InfoWatch - Инфовотч 1037 1
Microsoft - LinkedIn 660 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1101 1
Unsplash 966 1
НСПК - Национальная система платежных карт 830 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2864 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2805 11
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3200 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5051 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4337 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3027 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 321 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
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Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
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JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
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