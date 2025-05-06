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Olvid Мессенджер
|06.05.2025
|Artezio представила рейтинг самых безопасных мессенджеров 2025 года 1
|30.11.2023
|Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции 1
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