МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб

Дочерняя компания МТС «Серенити сайбер секьюрити» создала мобильное приложение для приватной и защищенной связи. Разработчик обещает пользователям встроенный firewall, защиту от спам-звонков и возможность отслеживать данные, которые о них собирают в Сети третьи стороны.



Новое приложение и новый оператор

Дочерняя ИБ-компания российского оператора МТС «Серенити сайбер секьюрити», известная под брендом «МТС кибербезопасность», разработала защищенный мессенджер для приватной связи. Официально запущен он будет весной или летом 2023 г., пишет РБК со ссылкой на сооснователя и исполнительного директора «дочки» Евгения Чернешева.

Также «Серенити сайбер секьюрити» получила лицензию на услуги связи по бизнес-модели MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный оператор мобильной связи). Данные об этом размещены в реестре Роскомнадзора.

Лицензия потребовалась для запуска защищенного мессенджера. Далее планируется развития направления по модели light MVNO. Здесь имеется в виду виртуальный оператор, у которого за прием платежей и техническую поддержку отвечает материнская организация, уточняет Чернешев.

Фото: предоставлено МТС Защищенное приложение от компании «МТС кибербезопасность» появится весной-летом 2023 года

С названием и товарным знаком мобильного приложения разработчики еще не определились, однако уже понятна функциональность, которую получат абоненты.

Среди них – приватность в интернете, предполагающая блокировку баннеров и рекламы в браузерах и запрет на сбор информации о пользователей. Предполагается обеспечить абонентов приоритетным подключением при выходе с устройства в Сеть и приоритетной скоростью интернета. В мессенджер будет «зашита» автоматическая защита от фишинга и спам-звонков, для противодействия более серьезным угрозам предусмотрен межсетевой экран, который фильтрует и защищает трафик.

Также сообщается, что в приложении будет работать голосовой ИИ-ассистент, способный управлять звонками. Это значит, дозвониться до абонента не получится, если он сам этого не захочет; в остальных случаях отвечать будет модуль искусственного интеллекта.

По словам Черешнева, «еще есть вопрос дата- майнинга со стороны недружественных государств и их спецслужб».

«Учитывая их технические возможности, защищать данные приходится даже от себя», — объяснил он решение разработчиков.

«Наша цель в том, чтобы все поведенческие данные были зашифрованы и никогда не хранились ни в открытом виде, ни в централизованных таблицах», – уточнил Чернешев.

Закрытый клуб

Пока приложение проходит этап тестировании внутри компании МТС. Затем число абонентов будут наращивать через приглашения других пользователей. Это будет напоминать «членство в своего рода закрытом клубе», пояснил Чернешев. По его словам, такое решение было принято из-за того, что потенциальные клиенты приложения точно не отреагируют на массовую информационную рассылку о новом продукте.

Далее приложение начнут продвигать в сегментах b2b, b2g и среди премиальных абонентов. На старте подписка на приложение будет стоить около 5 тыс. руб. в месяц без учета дополнительной оплаты услуг связи. Как только клиентская база подрастет, разработчики надеются снизить стоимость, хотя отмечают, что цена нормальная с учетом всех предлагаемых функций в сфере информационной безопасности.

«Как показали наши исследования, выполнявшиеся для разработки первой версии продукта, приватность в XXI веке – это, увы, роскошь. В сети сотни тысяч инструментов и способов слежения за каждым шагом человека. На этом фоне обеспечение защиты потребовало эшелонированного подхода и достаточно нетривиальных инженерных решений», – объясняет Чернешов.

Кому понадобится приложение

В беседе с CNews руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, отметил, что от спам-звонков сегодня страдают все, и многим требуется, чтобы их данные не передавали западным компаниям. В то же время, остаются вопросы к стоимости и фактической работе нового приложения.

«Такие приложения прекращают доступ к чувствительной информацию со внешних сервисов, но сами-то разработчики эту информацию собирают, и приобретатель информации – МТС. Как он ей распределится – большой вопрос», – подчеркнул эксперт.



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Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в беседе с РБК заявил, что целевые клиенты для нового продукта – исключительно абоненты премиум-сегмента. Бегтин добавил, что даже если разработчики будут удалять данные о пользователях, они все равно должны будут передавать их по запросу силовикам или регуляторам.

Глава «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов объяснил изданию, что мессенджер может стать популярным в бизнес-среде среди руководителей. По его расчетам, потенциальная аудитория защищенного приложения составит менее 1% от общей абонентской базы МТС. Она в конце 2022 г. достигла 80 млн человек.

Управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко полагает, что 5 тыс. руб. даже для аудитории премиум-сегмента – слишком завышенный «ценник». В то же время, заявленные функции клиентам и раньше предлагали различные операторы, но в формате комплексного продукта. При этом стоит понимать, что стопроцентной защиты от мошенников «дочка» МТС пообещать вряд ли сможет, резюмирует Братишко.

В беседе с CNews ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев заметил, что функциональность приложения звучит привлекательно для пользователей, которые ценят приватность и безопасность своего мобильного устройства, однако перед тем, как решить стоит ли покупать это приложение за 5 тыс. руб. в месяц, необходимо учитывать несколько факторов.

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«Во-первых, существует множество бесплатных или более дешевых приложений, которые также обеспечивают некоторый уровень защиты, – отметил Сергеев. – Во-вторых, необходимо понимать, что никакое приложение не может гарантировать абсолютную безопасность и конфиденциальность, поэтому не стоит полагаться только на одно приложение для защиты своих данных».

Курс на корпоративные мессенджеры

Напомним, постепенно сферы, в которых можно свободно использовать зарубежные мессенджеры и другие средства коммуникации, в России сокращаются. Вначале от иностранных инструментов коммуникации начали отлучать чиновников и госкомпании, затем – школы и вузы, предприятия и, наконец, очередь дошла до банков.

Так, еще весной 2022 г. Минцифры направило в госорганы письмо с перечнем рекомендованных отечественных ИТ-решений для замены иностранного софта в повседневной деятельности. В частности, ведомство призвало федеральных и региональных чиновников отказаться от таких сервисов для видеоконференций как Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams и Skype. Осенью Минпромторг порекомендовал российским промышленным предприятиям пользоваться только российскими мессенджерами и средствами видеоконференцсвязи. Аналогичный настоятельный совет чуть раньше получили школы и вузы.

В декабре 2022 г. запреты начали формулировать на законодательном уровне: Государственная дума поддержала во втором чтении запрет передавать личные данные в иностранных мессенджерах при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания.

А в марте 2023 г. в черный список Роскомнадзора угодили такие сервисы как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat. Использовать их запретили финансовому сектору. Сейчас власти активно прорабатывают механизм денежных штрафов для банков и госкомпаний, оказывающих финансовые и государственные услуги в иностранных мессенджерах.