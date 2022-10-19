Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom

Минпромторг порекомендовало российским промышленным предприятиям пользоваться только российскими мессенджерами и средствами видеоконференцсвязи. Отказаться следует от WhatsApp, Zoom и Skype. Ранее аналогичные рекомендации получили школы и вузы.

Курс на импортозамещение

Минпромторг России направило письмо главам российских промышленных предприятий с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров. Как пишет «Коммерсант», в числе прочих там упоминались WhatsApp, Skype и Zoom. В качестве причины, по которой предприятиям следует как можно скорее перейти на российские средства мгновенной отправки сообщений, указана безопасность информации, не составляющей гостайну.

В письме министерства говорится о замене зарубежного ПО для связи на российское как на компьютерах, так и на портативных устройствах. В данном случае, следует подчеркнуть, речь идет исключительно о рекомендации. На момент публикации материала в России не действовали запреты на использование мессенджеров иностранной разработки в сфере промышленности.

Никаких американских «болталок»

WhatsApp, работающий с 2009 г. спустя пять лет с момента своего появления стал собственностью компании Facebook. В настоящее время она известна как Meta, а в марте 2022 г. она была признана экстремистской и запрещена на территории России. Это распространилось на ее соцсети Facebook и Instagram, но по неустановленным причинам не коснулось WhatsApp.

WhatsApp не под запретом, но пользоваться им Минпромторг не рекомендует

Мессенджер Skype – это собственность корпорации Microsoft. В России она не запрещена, но со своей стороны она активно наращивает санкции против российских потребителей, раз за разом все сильнее ущемляя их.

Zoom – это сервис видеоконферецсвязи. За ним особых «грехов» к моменту публикации материала замечено не было, разве что он регулярно сопротивляется соблюдению закона «о приземлении» и требованию российских властей об удалении запрещенной информации. Как сообщал CNews, с августа 2022 г. поисковики обязаны маркировать Zoom как нарушителя закона.

Все три сервиса, к слову, американские.

Невероятно широкий выбор

Минпромторг настоятельно рекомендует российской промышленности начать пользоваться российскими средствами связи. Таковыми можно считать те, что числятся в реестре отечественного ПО.

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Таких программ в реестре на октябрь 2022 г. было около 260, так что у промышленного сектора действительно есть, из чего выбрать. Среди прочих в реестре представлены продукты «Яндекса» («Мессенджер» и регулярно обновляемый «Телемост»), Сбербанка (Jazz), а также ICQ, который принадлежит VK и тоже часто обновляется, TrueConf и пр.

Школам и госсектору тоже досталось

Образовательным учреждениям тоже рекомендуется прекратить использование западного ПО для общения и полностью мигрировать на российский софт. По информации Telegram-канала Baza, такую рекомендацию выпустили, в частности, власти Нижнего Новгорода в октябре 2022 г.

Министерство науки и высшего образования Нижегородской области заявило, что школам, колледжам, вузам и другим учебным заведениям стоит как можно скорее перестать пользоваться Viber, Skype и WhatsApp вместе с Jabber. В списке также оказались облака iCloud, Google Drive и Dropbox. Каким-то неизвестным образом в перечень затесался и мессенджер ICQ. Вероятно, в министерстве пока не знают, что он принадлежит VK с апреля 2010 г.

Интерфейс ICQ после очередного крупного обновления

В образовательной среде, а также в госсекторе российские власти хотели заставить работников пользоваться только мессенджерами отечественной разработки еще летом 2021 г. Как сообщал CNews, в случае со школами это распространилось бы еще и на родителей, чтобы те могли состоять в родительских чатах.

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Еще раньше, в марте 2021 г., запрет на пользование WhatsApp, Skype и Zoom был введен в «Ростехе». CNews писал, что это касается только рабочей техники – на личные устройства работники госкорпорации вольны устанавливать любой нужный им софт, хоть российский, хоть зарубежный.