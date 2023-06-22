Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Для чиновников и банкиров ввели штрафы за использование иностранных мессенджеров

Российский парламент одобрил закон о наказании за использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных и информации о банковских вкладах россиян. Теперь госорганизациям и банкам за такие нарушения грозит штраф на сумму до 700 тыс. руб.

Штраф за использование иностранных мессенджеров

Совет Федерации одобрил поправки в «Кодекс об административных правонарушениях» (КоАП), предполагающие введение штрафа за незаконное использование иностранных мессенджеров. Документ был разработан рядом депутатов Госдумы, включая Антона Горелкина, и ранее был одобрен нижней палатой парламента в трех чтениях. Правительство поддержало данный документ.

Запрет на использование иностранных мессенджеров

Нынешний закон дополняет вступившие с 1 марта 2023 г. поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запрещающие использование иностранных мессенджеров для пересылки персональных данных граждан России, данных о переводах денег в рамках применяемых форм безналичных расчетов и сведений, необходимых для платежей и сведений о счетах граждан России в банках.

Упомянутый запрет касается случаев предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнения государственного и муниципального задания, а также предоставления услуг государственными предприятиями, подконтрольными государству компаниями, кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, субъектами национальной платежной системы и т.д.

ban600.jpg

Фото: © Adem AY / Фотобанк UnSplash
Совет Федерации одобрил закон о наказании за использование иностранных мессенджеров для передачи персональных данных и информации о банковских вкладах россиян

Под использованием иностранного мессенджера подразумевается «использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены или используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и программ для ЭВМ, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения и не предусматривается размещение пользователями сети интернет общедоступной информации в сети интернет».

Какие мессенджеры считаются иностранными

В соответствии с законом, Роскомнадзор определил список мессенджеров, которые считаются иностранным. Это Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatAspp и WeChat.

Теперь в КоАП должна появиться статья о том, что незаконное использование в случаях, предусмотренных российским законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам информационных систем или программ для ЭВМ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб, на юридических лиц – от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

ВТБ и приложение в Telegram

В начале 2023 г. госбанк ВТБ запустил собственного бота в мессенджере Telegram, обеспечивающим выполнением функций онлайн-банкинга. Данный бот предназначен для решения проблемы с мобильным банкингом, которая возникла после того, как из-за санкций мобильное приложение ВТБ было удалено из магазинов приложений Google Play и iOS.

Как российскому бизнесу, здравоохранению и производству экономить на электропитании
Техника

Разработка продукта началось еще до принятия законе о запрете использования иностранных мессенджеров для передачи банковской информации. В ВТБ полагали, что их продукт не нарушает требований нового закона, так как в мессенджере распространяется лишь публичная информация (например, по ставкам о кредитных каникулах), а персональные данные будут обрабатываться на серверах банка (мессенджер будет использоваться только для авторизации в онлайн-банкинг).

В апреле зампредседателя ВТБ Анатолий Печатников говорил, что банк ждет решения Роскомнадзора о возможности дальнейшей работы его приложения в Telegram. Обслуживание клиентов банка в Telegram продолжается, но банк перестал активно продвигать данный способ.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На Россию надвигается монополия клавиатур и мышек. Рынок резко против, но власти не возражают

ИТ-шники из Индии оставили Центробанк России без техподдержки. За это наказали российского дистрибутора

Любимый россиянами конкурент Xiaomi сломя голову бежит из Европы. Его выгоняет Nokia

Власти списали все деньги со счетов Google в России

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

TONK TN1200: в трех трендах одновременно

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще