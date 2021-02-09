Google радикально меняет дизайн Android. Он станет похож на iOS. Фото

В Сеть утекли скриншоты интерфейса ОС Android 12, который стал очень походить на оболочку iOS. Это выразилось в новом дизайне панели уведомлений и в индикаторе обращения приложения к микрофону, камере и GPS в правом верхнем углу экрана. До премьеры бета-версии Android 12 остаются считанные недели, а полноценный релиз платформы может состояться летом 2021 г.

Копия Apple iOS

Авторитетный портал XDA Developers опубликовал в интернете скриншоты операционной системы Android 12, бета-версия которой может выйти в ближайшие несколько недель, а стабильная – в конце лета 2021 г. Система получила существенно переработанный интерфейс – по данным ресурса MSPowerUser, в нем угадываются черты, давно реализованные Apple в своей мобильной iOS.

Первое, что изменилось в Android 12 – это панель уведомлений, преобразившаяся полностью. Если в Android 11 и Android 10 она располагалась на прозрачном фоне, то в Android 12 Google от такой визуальной особенности отказалась, попутно сделав углы вкладок заметно более круглыми.

Вместе с этим новая панель уведомлений при частичном раскрытии (одинарный свайп сверху вниз по экрану вместо двойного) вмещает намного меньше пиктограмм – всего четыре вместо шести.

Новая шторка уведомлений в Android 12

Сами значки при этом стали крупнее, но пока неясно, зачем Google пошла на этот шаг – пользователям придется чаще раскрывать шторку полностью, что может понравиться не всем.

Новые опции безопасности

Еще одна «фишка», которую Google подсмотрела у Apple – это мини-иконки, показывающие, что запущенное приложение использует компоненты смартфона, позволяющие следить за пользователем. Индикатор располагается в правом верхнем углу экрана и сигнализирует, если приложению потребовались микрофон, камера или GPS-модуль.

Работа индикаторов, предупреждающих о возможном нарушении приватности

Это позволит оперативно отозвать разрешение у программы, которой эти компоненты для полноценной работы не нужны. Подобную функцию Apple реализовала в iOS 14, вышедшей осенью 2020 г. одновременно с новыми смартфонами iPhone 12.

Другие изменения

В Android 12 может полностью измениться меню настроек конфиденциальности, но в XDA Developers считают, что Google все же оставит его в прежнем виде. С большей вероятностью система получит модифицированное приложение камеры, дополнительные настройки рабочего стола и ряд новых виджетов, среди которых будет виджет «Разговоры» (Conversations). С высокой долей вероятности он понадобится тем, кто много времени проводит в социальных сетях, например, в Facebook – этот виджет показывает непрочитанные сообщения, пропущенные звонки и непросмотренные статусы.

Виджет Conversations

Не исключено, что к релизу стабильной версии Android 12 система обзаведется большим числом изменений в своей оболочке. Google пока не подтверждает и не опровергает подлинность опубликованных XDA Developers снимков экрана, но и не раскрывает никакие детали о грядущей операционке.

Меню настроек приватности и обновленное приложение камеры

Также стоит добавить, что все перечисленные изменения коснутся, по большей части, только смартфонов на чистом Android – производители гаджетов с фирменными прошивками нередко встраивают в них собственные приложения для камеры шторки меню уведомлений. Например, в шторке на смартфонах Xiaomi по умолчанию помещается пять иконок.

Что еще ждать от Android 12

Изменений в Android 12 на фоне Android 11 может оказаться значительно больше. CNews писал, что эта система может улучшить кастомизируемость интерфейса за счет дополнительных цветовых схем и позволит использовать заднюю крышку смартфона для управления его функциями. Например, можно будет активировать то или иное приложение, отключить будильник или приостановить воспроизведение музыки и видео двойным постукиванием по ней.

Различные цветовые схемы в Android 12

Наряду с этим в Android 12 ожидается функция создания длинного скриншота, когда система захватывает не только то, что в данный момент отображено на экране, но и в целом весь интерфейс запущенного приложения или веб-страницу целиком. Возможно, Google также переработает меню многозадачности для более удобного переключения между двумя последними запущенными программами.

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Первая бета-версия Android 12, по предварительным данным, может выйти до конца февраля 2021 г. Для Google это уже традиция – первая бета Android 11 увидела свет в феврале 2020 г., а бета Android 10 – годом ранее.