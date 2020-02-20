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Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео

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ПО Софт Техника
, Текст: Эльяс Касми

Google открыла доступ к первой бета-версии Android 11. ОС получила множество изменений, касающихся работы приложений, в особенности мессенджеров, и дополнительные средства защиты от слежки. Презентация системы ожидается в мае 2020 г.

Свежий Android

Компания Google начала распространение первой бета-версии ОС Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Это ранняя модификация операционной системы, и в ней может не оказаться ряда функций, которые появятся в следующих сборках и финальном релизе.

Установить новую ОС можно исключительно путем перепрошивки с полным удалением уже установленной ОС (следует сделать резервную копию данных) и пока только на смартфоны Google Pixel – поддерживаются второе, третье и четвертое поколения. Оригинальные Pixel и Pixel XL в перечне не приведены – вероятно, финальную версию прошивки они тоже не получат.

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Google отказалась от сладостей в названии новой ОС

Официальная презентация Android 11 может состояться в мае 2020 г. в рамках ежегодной конференции Google I/O, сроки релиза стабильного билда пока не утверждены. Напомним, что Android 10 вышла в августе 2019 г.

Новые возможности для мессенджеров

В первой бете Android 11 разработчики сконцентрировались на косметических изменениях. Так ОС позволяет свернуть каждый отдельный чат в мессенджере в отдельную пиктограмму для быстрого доступа к нему.

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Пример работы пиктограмм для чатов

Иконка будет отображаться поверх всех других приложений, и касание к ней приведет к запуску всплывающего окна с перепиской. Данную функцию Google позволит интегрировать в любой современный мессенджер.

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Новая шторка уведомлений

Дополнительно Google переработает шторку с уведомлениями, чтобы активное упростить использование большого числа приложений для обмена сообщениями. В Android 11 все уведомления мессенджеров будут группироваться в отдельную папку, чтобы они терялись в массе других сообщений.

Защита от слежки

В Android 11 появится возможность разового предоставления приложениям доступа к тем или иным аппаратным и программным компонентам устройства. В первую очередь это касается GPS-модуля.

Обзор основных нововведений в Android 11

Сейчас Android позволяет перманентно разрешать приложениям пользоваться, к примеру, фотокамерой, или, наоборот, запрещать им это на постоянной основе. В Android 11 пользователь сможет один раз открыть доступ к тем же GPS, микрофону, контактам и т.д.. Например, доступ к навигации можно дать для автоматического определения местоположения, а к камере – для разовой передачи снимка.

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Приложения на Android 11 лишатся вседозволенности

Это решение позволит экономить заряд батареи – приложения не смогут самостоятельно запускать те или иные аппаратные компоненты. Кроме того, у них не будет возможности регулярно отслеживать текущие координаты людей и подслушивать его разговор.

Поддержка нестандартных дисплеев и 5G

В Android 11 Google реализовала поддержку дисплеев с различными форматами. Система теперь поддерживает все формы вырезов и отверстий под фотокамеры, различные соотношения сторон, степени скругления боковых граней и даже устройства с двумя дисплеями.

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Android 11 позволит реализовать весь потенциал сетей 5G

Также в систему интегрирована полноценная поддержка сотовых модемов 5G. Это позволит приложениям отличать высокоскоростное интернет-соединение от LTE, 3G и EDGE и работать так же, как если бы они подключались к Сети по Wi-Fi.

Дополнительные изменения

Android 11, как и Android 10, не получит «сладкое» кодовое имя – Google пока не планирует возрождать эту традицию. В ОС изменится процесс системных обновлений за счет увеличения числа системных модулей, которые можно будет обновлять через Google Play System Update. Их станет больше на 12.

Google добавит в Android 11 видеокодеки с низкой задержкой и поддержку современного формата анимированных изображений HEIF. Помимо этого, ОС научится отключать любые вибрации во время фото- и видеосъемки и обзаведется различными режимами эффекта боке при портретной съемке.

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Окно с настройками жестового управления

Появится возможность тонкой настройки жестов управления: в частности, можно будет отрегулировать чувствительность к свайпам от края экрана), а Bluetooth перестанет отключаться при активации авиарежима. Также портал XDA-Developers обнаружил еще одно нововведение – функцию Battery Share, которой нет ни в одном из существующих смартфонов Google. Она позволяет смартфону работать в качестве беспроводного зарядного устройства, подзаряжая другие гаджеты по технологии Qi. Вероятно, это станет отличительной особенностью смартфонов линейки Pixel 5, дебют которой предварительно запланирован на осень 2020 г.



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