DM Solutions Датамайнинг Солюшинс

DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс

Компания DM Solutions — системный интегратор, который специализируется на разработке и внедрении интеллектуальных сервисов с применением технологий искусственного интеллекта и автоматизации рутинных процессов. Компания была основана в 2011 году, её ключевыми направлениями являются: RPA - роботизация рутинных операций, OCR - потоковая обработка документов, LegalTech – автоматизация юридической деятельности. Также DM Solutions предлагает различные решения на базе искусственного интеллекта с применением технологий машинного обучения, VR, AR, анализа фото- и видео, распознавания речи, чат-ботов.

Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 1
17.04.2023 Татьяна Лунькова, ДОМ.РФ: Мы начали со сложных процессов и теперь легко роботизируем простые 1
25.05.2022 «ТЭК Торг» автоматизировала обработку закупочной документации с помощью платформы для потокового ввода данных 1
18.04.2022 Топливная компания ТВЭЛ внедрит систему проверки технической документации на базе искусственного интеллекта 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
16.03.2015 25 марта в Москве пройдет Abbyy Data Capture Forum 2015 1

