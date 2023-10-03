Разделы

Т1 НОТА Т1 Сфера Обезличивание данных


УПОМИНАНИЯ


Решения для обезличивания данных 2023 1
03.10.2023 Отечественное решение «Сфера.обезличивание данных» заняло 2 строчку рейтинга CNews систем по обезличиванию данных 2
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:

ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 20 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Infognito - Brillix 3 1
Oracle Corporation 6803 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 160 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 163 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 12 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1377 1
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 157 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 447 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
ИКС - Гарда Маскирование 21 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Apache Hadoop 443 1
Пеньков Максим 2 1
Кутузов Максим 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

