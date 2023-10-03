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Отечественное решение «Сфера.обезличивание данных» заняло 2 строчку рейтинга CNews систем по обезличиванию данных

Отечественное решение «Сфера.обезличивание данных» платформы «Сфера» заняло вторую строчку ежегодного рейтинга систем по обезличиванию данных 2023 от CNews — крупнейшего издания в сфере корпоративных информационных технологий в России и странах СНГ. Семь систем, вошедших в рейтинг, оценивали по функциональности, вариантам лицензирования, поддержке СУБД и языков программирования, а также минимальным системным требованиям к серверу.

«Сфера.обезличивание данных», созданное на базе собственных ML-алгоритмов, позволяет анонимизировать данные, снижая риски утечки конфиденциальной информации. Решение помогает сэкономить свыше тысячи часов рабочего времени распорядителей данных и разработчиков каждый год. Инструмент совместим с более десятью типами источников данных, включая MSSQL, Oracle, PostgreSQL и большие данные — Hadoop и Spark.

«Мы заняли вторую строчку рейтинга, опередив достаточно крупных игроков, которые развивают продукты в области обезличивания более длительное время. Подход, основанный на современных технологиях и аналитике рынка, помогает предлагать лучшее решение. На сегодняшний день инструмент «Сфера.обезличивание данных» суммарно обрабатывает сотни терабайт разнородных данных в месяц на проектах заказчиков. Решение совместимо с многими типами источников данных, а развертывание платформы в контуре клиента занимает в среднем один день», — отметил Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера».

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