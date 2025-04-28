Получите все материалы CNews по ключевому слову
Романова Юлия
|28.04.2025
|Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment 1
|04.04.2023
|«Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу 1
Романова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5321 1
|Navicon - Навикон 295 1
|Optimacros - Оптимакрос 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.