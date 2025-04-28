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Романова Юлия



28.04.2025 Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment 1
04.04.2023 «Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Романова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5321 1
Navicon - Навикон 295 1
Optimacros - Оптимакрос 67 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6999 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 386 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4079 1
Пустовая Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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