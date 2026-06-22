АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод

Основные торговые марки АСГ – «Пять Озер», «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер». «Пять Озёр» — флагманский бренд компании «Алкогольная Сибирская Группа» и один из участников водочного рынка России. Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром ЛВЗ» в Сибири, который работает с 1993 года, а также на «Рузском Купажном Заводе» в Подмосковье, начавшем работу в 2016 году. В 2023 году объем продукции, произведенной двумя заводами «АСГ», составил 10,12 млн декалитров.

Гульнара Лебедева, Операционный директор, ГК «Комлайн» "Особенности управления проектом по переходу с SAP на 1С: кейс Алкогольной Сибирской Группы" - Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва