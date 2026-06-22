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АСГ Алкогольная Сибирская Группа Омсквинпром ЛВЗ Рузский Купажный Завод
Основные торговые марки АСГ – «Пять Озер», «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер». «Пять Озёр» — флагманский бренд компании «Алкогольная Сибирская Группа» и один из участников водочного рынка России. Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром ЛВЗ» в Сибири, который работает с 1993 года, а также на «Рузском Купажном Заводе» в Подмосковье, начавшем работу в 2016 году. В 2023 году объем продукции, произведенной двумя заводами «АСГ», составил 10,12 млн декалитров.
Гульнара Лебедева, Операционный директор, ГК «Комлайн» "Особенности управления проектом по переходу с SAP на 1С: кейс Алкогольной Сибирской Группы" - Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва
СОБЫТИЯ
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АСГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Петунин Алексей 58 2
|Филатов Андрей 116 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Лебедева Гульнара 2 2
|Бондарь Юрий 13 1
|Печенин Алексей 18 1
|Агузумцян Ара 20 1
|Козлов Михаил 181 1
|Шаров Владимир 35 1
|Поляков Дмитрий 54 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Шальнов Олег 20 1
|Попов Григорий 25 1
|Горбатюк Павел 11 1
|Тябутова Елена 1 1
|Журавский Никита 4 1
|Шивяков Станислав 1 1
|Подтетерин Алексей 1 1
|Авдеев Алексей 10 1
|Павлов Александр 120 1
|Чебунина Ольга 30 1
|Борисов Семен 2 1
|Гребеник Геннадий 66 1
|Цыганков Роман 48 1
|Пустовая Мария 1 1
|Жерневский Константин 2 1
|Рылеев Денис 16 1
|Сарычев Михаил 3 1
|Горохов Владимир 6 1
|Романова Юлия 7 1
|Учакин Алексей 6 1
|Толокнов Андрей 37 1
|Пименова Марина 1 1
|Глодя Наталья 1 1
|Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
|Лицов Дмитрий 1 1
|Козлаков Андрей 1 1
|Осеевский Михаил 349 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1425 1
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