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АСГ Алкогольная Сибирская Группа Омсквинпром ЛВЗ Рузский Купажный Завод

АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод

Основные торговые марки АСГ – «Пять Озер», «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер». «Пять Озёр» — флагманский бренд компании «Алкогольная Сибирская Группа» и один из участников водочного рынка России. Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром ЛВЗ» в Сибири, который работает с 1993 года, а также на «Рузском Купажном Заводе» в Подмосковье, начавшем работу в 2016 году. В 2023 году объем продукции, произведенной двумя заводами «АСГ», составил 10,12 млн декалитров.

 

 

Гульнара Лебедева, Операционный директор, ГК «Комлайн» "Особенности управления проектом по переходу с SAP на : кейс Алкогольной Сибирской Группы" -  Конференция "Импортозамещение ИТ 2024" 19.03.2024, Москва

СОБЫТИЯ

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22.06.2026 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила двухфакторную аутентификацию ID от «Контур.Эгиды» 3
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 5
12.03.2024 ГК «КомЛайн» примет участие в конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024» 1
04.04.2023 «Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу 2
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
02.08.2019 АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA 2
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA 4
28.02.2019 Softline перевела «Алкогольную сибирскую группу» на Microsoft Office 365 2
23.06.2016 «Алкогольная Сибирская Группа» повысила прозрачность продаж с помощью ИТ-аутсорсинга 4

Публикаций - 14, упоминаний - 29

АСГ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5571 10
SAP CIS - САП СНГ 867 6
9478 3
Masterdata - Мастердата 31 2
Optimacros - Оптимакрос 99 2
КомЛайн - ComLine 18 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 2
Softline - Софтлайн 3664 2
Navicon - Навикон 336 2
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Basis - Tionix - Тионикс - 85 1
Ramax - Рамакс 124 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
TeamIdea - Тимидея Групп 25 1
Газинформсервис - ГИС 481 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
SAP Contextor 3 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 13 1
Luxms 115 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 39 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 501 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 79 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 85 1
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 4 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
Слайдер Презентации 13 1
Ростелеком 10848 1
Broadcom - VMware 2589 1
Microsoft Corporation 25678 1
Oracle Corporation 7048 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1405 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 4
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 3
РЖД - Российские железные дороги 2081 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 2
Акрон ГК - Acron 66 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Desport - Decathlon - Декатлон 40 2
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 2
Белнефтехим - Белоруснефть - Белнефть - Государственное производственное объединение 2 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 716 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 2
Русагро Группа Компаний 364 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 71 1
Русполимет ПАО 11 1
Полимер Системс 1 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Фора Банк 84 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - ОССЗ - Онежский судостроительно-судоремонтный завод 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 153 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 612 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2639 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12040 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7776 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3058 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3750 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2698 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9254 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5807 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4881 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3139 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2008 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 769 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 432 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1137 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 9
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 93 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 175 4
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 4
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 3
SAP Ariba 308 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
SAP Fiori 45 2
Microsoft Office 4116 2
Oracle Java - язык программирования 3447 2
Microsoft Teams - MS Teams 664 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 504 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 194 1
SAP Enable Now 4 1
SAP ЦОД 15 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 221 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
SAP App Center 9 1
SAP Business One - SAP B1 98 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 19 1
SAP Cash Application 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2361 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Luxms BI 115 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 138 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 1
Axiom JDK - LiberCat 66 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 234 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 14 1
VK Teams 82 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1710 1
Axiom JDK СЗИ 172 1
Red Hat WildFly - Keycloak 68 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 138 1
Петунин Алексей 58 2
Филатов Андрей 116 2
Красюков Дмитрий 43 2
Лебедева Гульнара 2 2
Бондарь Юрий 13 1
Печенин Алексей 18 1
Агузумцян Ара 20 1
Козлов Михаил 181 1
Шаров Владимир 35 1
Поляков Дмитрий 54 1
Алтухов Дмитрий 47 1
Шальнов Олег 20 1
Попов Григорий 25 1
Горбатюк Павел 11 1
Тябутова Елена 1 1
Журавский Никита 4 1
Шивяков Станислав 1 1
Подтетерин Алексей 1 1
Авдеев Алексей 10 1
Павлов Александр 120 1
Чебунина Ольга 30 1
Борисов Семен 2 1
Гребеник Геннадий 66 1
Цыганков Роман 48 1
Пустовая Мария 1 1
Жерневский Константин 2 1
Рылеев Денис 16 1
Сарычев Михаил 3 1
Горохов Владимир 6 1
Романова Юлия 7 1
Учакин Алексей 6 1
Толокнов Андрей 37 1
Пименова Марина 1 1
Глодя Наталья 1 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Козлаков Андрей 1 1
Осеевский Михаил 349 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2802 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14750 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Европа 24893 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 1
Индия - Bharat 5833 1
Франция - Французская Республика 8131 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1775 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 361 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2447 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6106 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 358 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 717 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5505 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 271 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1706 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2086 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3003 1
Английский язык 6990 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8153 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1898 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1484 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1692 1
Зоология - наука о животных 2862 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 970 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 1
Импортозамещение - параллельный импорт 607 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 1
Черкизон - Черкизовский рынок 177 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4938 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1425 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
ELMA DAY 14 1
1С:Проект года 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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