«Алкогольная сибирская группа» перешла с SAP на отечественную CPM-платформу

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел среднесрочное планирование производства в «Алкогольной сибирской группе» (АСГ) с SAP на отечественную CPM-систему. По итогам проекта в компании внедрен инструмент, способный бесперебойно планировать выпуск более 600 товарных позиций (SKU) на нескольких производственных линиях и пересчитывать производственные планы почти в режиме реального времени.

В 2022 г. объем продукции, произведенной двумя заводами АСГ, составил 9,24 млн декалитров. Продукция компании распространяется по всей России, а также экспортируется за рубеж. В портфеле производителя — более 600 SKU, которые выпускаются на нескольких производственных линиях. При планировании производства АСГ приходится учитывать множество факторов: на маржинальность товаров может повлиять даже последовательность выпуска ассортиментных позиций. Долгое время производственные планы рассчитывали в SAP. С уходом глобального ИТ-поставщика с рынка АСГ потребовался альтернативный инструмент, который можно было бы внедрить в сжатые сроки.

В качестве ИТ-партнера был выбран системный интегратор Navicon, который предложил АСГ CPM-решение, построенное на отечественной платформе Optimacros. Команда Navicon разработала план перехода и предложила АСГ новую методологию для оптимизации планов производства. Так, в системе была реализована так называемая «матрица переходов». Благодаря этому инструменту компания может планировать последовательность производства SKU таким образом, чтобы в первую очередь выпускать товары с наиболее высоким объемом продаж (категории А) и минимизировать расходы на производство менее маржинальных позиций (категории В и С). Система всего за 4 минуты с отклонением до 0,1% в автоматическом режиме формирует оптимальный по издержкам план производства с учетом ограничений по мощности производства и минимальным объемам партий для отгрузки заказчику. Ранее на решение подобных задач с помощью других инструментов уходили часы — при этом в планах не учитывались расходы на переналадку линий (матрица переходов) и категоризация продуктов.

«На платформе Optimacros нам удалось выстроить полностью прозрачную методологию расчета производственных планов. Клиент понимает логику планирования, благодаря чему доверие к итоговому результату значительно выше. Это один из примеров, когда удачное сочетание платформы и нашей собственной методологии позволяет нам успешно конкурировать с западными технологическими гигантами», – сказала Юлия Романова, руководитель направления S&OP, Navicon.

Как выглядит импортозамещение для бесперебойного энергоснабжения Техника

«В FMCG-сегменте в условиях новых реалий рынка больших успехов достигает тот, умеет быстро адаптировать их к происходящим изменениям. Новая система позволяет нам максимально вариативно подходить к планированию выпуска разных категорий товаров, быстро перепланировать процессы на производстве и закупать необходимые объемы сырья. Это делает компанию стойкой к турбулентности рынка и рискам», – отметила Мария Пустовая, начальник управления планирования и клиентского сервиса АСГ.

Проект по автоматизации процессов планирования в АСГ продолжается. В дальнейших планах – выстроить на платформе Optimacros процессы планирования продаж и ведения коммерческих условий, подключить блок промо-планирования, а также автоматизировать расчет маржинальности по каждой товарной группе.