Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

ГК «КомЛайн» примет участие в конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024»

IT-интегратор и официальный партнер фирмы «1С» принимает активное участие в конференции CNews «Импортозамещение ИТ 2024», которая пройдет 19 марта в Москве.

В ходе деловой программы Лебедева Гульнара, операционный директор ГК «КомЛайн», выступит с докладом на тему «Особенности управления проектом по переходу с SAP на : кейс Алкогольной Сибирской Группы», где рассмотрит процесс управления сложным комплексным проектом по автоматизации предприятия и переходу на российское ПО. Лебедева Гульнара рассмотрит процесс управления на основе реального кейса перехода с решений SAP S/4HANA и SAP EWM на решения фирмы «1С».

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Врач-кардиолог требует 300 миллионов у телемедицинской «дочки» Сбербанка

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Восемь информационных систем РЖД переезжают на российские ИТ-платформы

Дмитрий Власов, «Кортис»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца

Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще