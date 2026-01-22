Разделы

СОБЫТИЯ

22.01.2026 ИИ-помощник Unadesk в 10 раз ускоряет освоение новых ИТ-систем 1
28.03.2024 IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS 1
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA 1
06.02.2019 SAP Enable Now упростит переход к интеллектуальному предприятию 1

SAP SE 5450 3
9068 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Программный продукт ГК 78 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3729 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 568 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 1
SAP Ariba 301 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 1
SAP Concur 27 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 83 1
Петунин Алексей 58 1
Осорина Екатерина 1 1
Тябутова Елена 1 1
Гатаулина Эвелина 2 1
Остапенко Артем 1 1
Агузумцян Ара 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Payroll - Платежная ведомость 21 1
1С:Проект года 28 1
