IBS внедрила «1С:ЗУП» и выполнила миграцию данных для группы компаний ITMS

Компания IBS разработала для группы компаний ITMS корпоративную информационную систему управления персоналом на основе «1С:ЗУП», заменила используемый в ГК программный продукт зарубежного вендора, выполнила миграцию данных, включая перенос накопленных первичных кадровых документов, а также развернула самостоятельную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Группа компаний ITMS — производитель табачной и никотинсодержащей продукции. В ITMS работает около 2,5 тыс. сотрудников.

На момент старта проекта, являясь частью международной группы, компания-заказчик использовала для автоматизации внутренних бизнес-процессов облачное зарубежное программное обеспечение, доступ к которому в нашей стране сейчас ограничен. У ITMS возникла необходимость перехода на надежное импортонезависимое ПО, учитывающее требования российского законодательства и подходящее по всем основным функциям. В качестве базы был выбран программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом».

Среди основных целей проекта: замена используемого в ITMS программного продукта SAP ENABLE; автоматизация бизнес-процессов по управлению персоналом: кадровое администрирование, управление рабочим временем, заработная плата и отчетность; миграция данных, включая перенос накопленных первичных кадровых документов; развертывание самостоятельной инфраструктуры; интеграции с системами ITMS, находящимися во внутреннем контуре, а также с системами внешнего подрядчика — payroll-провайдер.

Методология учета строилась на различных требованиях, в том числе на основе требований компании. Одним из них было сохранение имеющихся бизнес-процессов, например, наличие линейного менеджера, дополнительные аналитики позиций штатного расписания, матричная структура отделов и филиалов и пр.

В ходе реализации проекта при миграции данных были учтены и скорректированы разрывы с методологией продукта «1С:ЗУП», например, правила расчета остатков отпусков и другое. Осуществлен перенос накопленных первичных кадровых документов. Так как расчет заработной платы в ITMS осуществляется внешним провайдером, необходимо было разработать интеграционный поток для обмена данными.

Эвелина Гатаулина, директор по развитию бизнеса компании IBS: «По результатам проекта миграция на импортонезависимое ПО была осуществлена успешно. Группа компаний ITMS благополучно использует для критически важных бизнес-процессов современную российскую систему “1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1”. Хочу добавить, что проект был представлен и положительно оценен нашими коллегами и партнерами на международном конкурсе “1С:Проект года”».

«В рамках проекта программный продукт SAP Enable был заменен на “1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1”. Было уменьшено общее количество интеграционных потоков, что позволило оптимизировать ИТ-инфраструктуру. IBS также создала предпосылки для развития автоматизированной системы расчета заработной платы, модулей для расширенных HR-процессов — администрирование льгот, табелирование и другие. У компании появились собственные компетенции по продукту», — сказал Артем Остапенко, менеджер ИТ-проектов группы компаний ITMS.

***

Компания IBS — ключевой бизнес- и технологический партнер лидеров российской экономики. Компания решает сложные задачи в сфере стратегического развития и повышения операционной эффективности, оказывая услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения, создания систем хранения, аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов и кибербезопасности.