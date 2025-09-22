Разделы

Бондарь Юрий


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 В Naumen назначен коммерческий директор 1
18.11.2020 Клиенты SAP смогут осуществить быструю миграцию с помощью SAP Advanced Data Migration by Syniti 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
05.08.2020 SAP начинает продажи облачного документооборота в России 1
01.04.2020 Какие HR-процессы можно доверить ботам 1
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 1
25.02.2020 Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину 1
29.10.2019 Как начать работать с X-данными 3
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
19.08.2019 SAP выпустила новую платформу для работы с данными 1
13.05.2019 SAP запустила в России ПО для роботизации бизнеса 1
15.11.2017 Pilkington Glass совершенствует взаимодействие с клиентами с помощью SAP Analytics Cloud 1
18.02.2005 "Корбина" и милиция отследили вредителя 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Бондарь Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5388 9
SAP CIS - САП СНГ 861 8
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Microsoft Corporation 25056 1
8745 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 877 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
KPMG 262 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Qualtrics 24 1
ServiceNow 92 1
OpenText 212 1
Celonis 27 1
SAP Contextor 3 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 350 1
Северсталь ПАО - Severstal 544 2
Лента - Сеть розничной торговли 2222 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7913 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 540 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 485 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 1
Газпром нефть 654 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 277 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Белнефтехим - Белоруснефть - Белнефть - Государственное производственное объединение 2 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 634 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22426 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33080 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6095 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5757 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2282 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 4
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 305 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9905 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2205 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1482 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3492 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12728 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16600 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5635 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12081 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3434 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2334 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13192 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5134 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 246 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4800 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11117 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1123 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 446 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5105 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1661 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2359 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1372 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13243 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 417 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 3
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
SAP Ariba 298 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
SAP Fiori 43 1
SAP Concur 27 1
Microsoft Azure Blockchain Service - Microsoft Azure Blockchain as a Service 7 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 8 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 14 1
SAP Fieldglass 8 1
SAP Data Custodian 1 1
SAP Advanced Data Migration 1 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
SAP EIM - SAP Enterprise Information Management 2 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 10 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 31 1
Нуралиев Борис 293 1
Макрецкая Ольга 2 1
Гонтарев Павел 108 1
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Егоров Даниил 23 1
Василевский Максим 2 1
Родионов Иван 71 1
Brown Dave - Браун Дэйв 10 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Schewior Florian - Шевиор Флориан 1 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 18 1
Филин Николай 1 1
Михайлов Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14377 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Франция - Французская Республика 7944 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Грузия 1276 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 578 1
Европа 24518 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2621 1
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3120 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8115 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 243 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4844 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2550 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2871 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6253 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2967 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2676 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 278 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 1
Айсберг - Eisberg 185 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 567 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1309 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 854 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 68 1
