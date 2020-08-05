SAP начинает продажи облачного документооборота в России

SAP объявила о старте продаж в России портфолио облачных решений для управления документооборотом. Один из основных продуктов в этой области — SAP Extended ECM by OpenText Cloud Edition.

SAP и OpenText являются давними партнерами по разработке и продаже решений класса eECM. До этого времени в России возможно было реализовать проект только на серверных мощностях клиентов, с этого же года российские компании смогут получать услугу как сервис из облака вендора. Это даст им возможность уйти от капитальных затрат на покупку серверной инфраструктуры, содержания ИТ-персонала и начать использовать решение фактически сразу.

Помимо SAP Extended ECM by OpenText Cloud Edition портфолио облачных решений содержит продукты для управления и работы с кадровыми документами, входящими счетами и др. Все они максимально интегрированы с продуктами SAP, в частности с SAP S/4HANA, и удобны для пользователей благодаря бесшовному соединению с ERP-системой. Решения способны автоматически распознавать документы с бумажных носителей и самостоятельно вносить всю информацию в разные системы SAP. При этом постоянно выполняются различные проверки, а также происходит обучение искусственного интеллекта, отвечающего за распознавание.

«Электронный документооборот уже давно не просто хранилище цифровых копий и их обмен между компаниями, а полноценные системы, которые являются фактически ядром любого предприятия. Число пользователей растет экспоненциально, и дело не только в текущей ситуации с переводом сотрудников на удаленную работу. Даже при штатном режиме бумажный документооборот несет большие накладные расходы и замедляет бизнес-процессы компаний. В текущей ситуации самый дорогой актив, который бизнес не может себе позволить тратить впустую, это время. И решением здесь может стать использование облачных технологий: компания платит за услугу и получает ее как быстрый и надежный сервис», — отметил Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Компания OpenText недавно изменила свою стратегию продаж в СНГ, теперь мы будем еще теснее сотрудничать с нашими локальными партнерами. Особо я хотел бы отметить уникальные отношения с SAP CIS. Мы работаем вместе уже более 12 лет, в планах — дальнейшее развитие и повышение эффективности нашего взаимодействия. Помимо продуктов для размещения на серверах компаний, мы будем предлагать все больше облачных решений, которые мы недавно включили в прайс-лист SAP. Мы уверены, что это предложение будет соответствовать ожиданиям рынка в России и СНГ», — сказал Михаэль Кухарски, директор по развитию бизнеса в СНГ и Грузии.