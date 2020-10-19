Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра

SAP CIS и Celonis объявляют о старте продаж облачного решения SAP Process Mining by Celonis из российского центра обработки данных DataLine.

Celonis и SAP сотрудничают в области продаж решений для цифровизации бизнес-процессов в России уже более пяти лет. Все продукты Celonis максимально интегрированы с базой данных SAP HANA, что позволяет российским заказчикам SAP бесшовно использовать решения в различных бизнес-процессах.

С помощью SAP Process Mining by Celonis компании могут использовать весь свой потенциал в режиме реального времени. Это позволяет извлекать данные из базовых систем, выявлять и оценивать факторы, препятствующие развитию. Кроме этого, Celonis предоставляет лучшие в своем классе экспертизу, продукты и возможности автоматизации, чтобы последовательно устранять препятствия.

«Российский рынок – это важный сегмент нашего облачного бизнеса. И мы рады, что наш давний партнер, компания SAP, будет оказывать поддержку в продаже облачных решений. За время нашего партнерства мы реализовали в России и СНГ уже более 15 проектов в компаниях из разных индустрий: нефтегазе, металлургии, банковском бизнесе, ритейле, телекоммуникациях и др. Использование SAP Process Mining by Celonis по подписке поможет российским компаниям сократить затраты на серверную инфраструктуру и персонал, регулярно получать обновления системы и соответствовать требованиям государства хранить данные на территории РФ», — отметил Флориан Шевиор (Florian Schewior), директор по региону Nordics&CIS, Celonis.

«Рынок облачных решений за последний год показал высокий рост – не менее 20% и это не предел, так как нынешние условия удаленной работы способствуют развитию и проникновению облаков в различные индустрии. В связи с этим, мы начинаем продажи облачного SAP Process Mining by Celonis. Это повысит эффективность нашего бизнеса и ускорит процесс цифровой трансформации российских компаний», — отметил Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.

На сегодняшний день решением пользуются такие компании как «Северсталь», «Сургутнефтегаз», банк УБРиР, MERLION и другие.