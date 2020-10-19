Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

SAP CIS и Celonis объявляют о старте продаж облачного решения SAP Process Mining by Celonis из российского центра обработки данных DataLine.

Celonis и SAP сотрудничают в области продаж решений для цифровизации бизнес-процессов в России уже более пяти лет. Все продукты Celonis максимально интегрированы с базой данных SAP HANA, что позволяет российским заказчикам SAP бесшовно использовать решения в различных бизнес-процессах.

С помощью SAP Process Mining by Celonis компании могут использовать весь свой потенциал в режиме реального времени. Это позволяет извлекать данные из базовых систем, выявлять и оценивать факторы, препятствующие развитию. Кроме этого, Celonis предоставляет лучшие в своем классе экспертизу, продукты и возможности автоматизации, чтобы последовательно устранять препятствия.

«Российский рынок – это важный сегмент нашего облачного бизнеса. И мы рады, что наш давний партнер, компания SAP, будет оказывать поддержку в продаже облачных решений. За время нашего партнерства мы реализовали в России и СНГ уже более 15 проектов в компаниях из разных индустрий: нефтегазе, металлургии, банковском бизнесе, ритейле, телекоммуникациях и др. Использование SAP Process Mining by Celonis по подписке поможет российским компаниям сократить затраты на серверную инфраструктуру и персонал, регулярно получать обновления системы и соответствовать требованиям государства хранить данные на территории РФ», — отметил Флориан Шевиор (Florian Schewior), директор по региону Nordics&CIS, Celonis.

«Рынок облачных решений за последний год показал высокий рост – не менее 20% и это не предел, так как нынешние условия удаленной работы способствуют развитию и проникновению облаков в различные индустрии. В связи с этим, мы начинаем продажи облачного SAP Process Mining by Celonis. Это повысит эффективность нашего бизнеса и ускорит процесс цифровой трансформации российских компаний», — отметил Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.

На сегодняшний день решением пользуются такие компании как «Северсталь», «Сургутнефтегаз», банк УБРиР, MERLION и другие.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9450: ничего лишнего, просто бизнес

Техноблог

Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию?

9 бюджетных смартфонов с хорошей батареей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра