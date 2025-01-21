Celonis
Celonis и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситников Николай 14 4
|Анютин Роман 7 4
|Горяйнов Андрей 50 3
|Леонтович Алексей 32 2
|Буленков Дмитрий 30 2
|Чернявский Леонид 11 2
|Сахно Дмитрий 4 2
|Бочкин Александр 29 2
|Бондарь Юрий 12 1
|Пилипенко Дмитрий 18 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Николаев Алексей 16 1
|Кучеренко Ульяна 1 1
|Гасилин Денис 10 1
|Бариев Искандер 10 1
|Schewior Florian - Шевиор Флориан 1 1
|Голубинцев Алексей 4 1
|Ромашкин Алексей 14 1
|Емельянов Дмитрий 7 1
|Свидунович Татьяна 6 1
|Обухов Андрей 3 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Спивак Александр 5 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Гольдберг Юрий 3 1
|Миронов Юрий 23 1
|Власова Юлия 7 1
|Скоков Андрей 1 1
|Живаго Наталия 1 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Манихин Алексей 2 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Еремина Елена 7 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
|ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
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