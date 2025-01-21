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Celonis



21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
28.10.2024 Николай Ситников -

Николай Ситников, Ramax Group: Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

 1
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining 1
04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1
09.12.2021 Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России 1
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 1
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
05.10.2020 «Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы 1
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок 1
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО 1
25.12.2019 Николай Ситников, «Рамакс» -

Трендом ближайшего будущего станет создание цифровых двойников компаний

 1
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 1
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов 1
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
29.01.2019 «Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining 1
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей 1
24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
21.06.2018 «Рамакс» рассказала о реализованных за прошедший год проектах 1
20.04.2018 ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining 1
22.01.2018 ГК «Рамакс» и «Иннодата» стали технологическими партнерами 1
20.11.2017 Merlion с помощью SAP повысит операционную эффективность 1
28.08.2017 Николай Ситников -

Построение сквозных процессов в строительстве дорог остается непаханым полем для автоматизации

 1
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Celonis и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 16
Ramax - Рамакс 115 15
SAP CIS - САП СНГ 854 8
Cisco Systems 5114 4
Microsoft Corporation 24623 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
МегаФон 8803 3
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 3
Deutsche Lufthansa Systems 24 3
Inform GmbH 46 3
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Merlion - Мерлион 793 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Иннодата - Innodata 22 2
AR Door 3 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 2
8213 2
Qlik - QlikTech 160 2
SAS Institute 971 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 2
Infomaximum - Инфомаксимум 31 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
NDC Technologies 41 1
Teradata 210 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Broadcom - VMware 2359 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Код Безопасности 616 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Huawei 3932 1
ВТБ - ВТБ24 665 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Почта России ПАО 2112 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 3
Volkswagen Group - VW 280 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 2
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Оцифровка - Digitization 4539 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
SAP Process Mining by Celonis 15 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 3
Infomaximum - Proceset Process mining 29 3
Software AG - ARIS Platform 177 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Swiss-AS AMOS 34 1
Siemens MindSphere 26 1
Celonis Enterprise 1 1
Celonis Intelligent Business Cloud 1 1
Celonis Content Store 1 1
Volkswagen Industrial Cloud 1 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Axios Systems - Axios Assyst 2 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 36 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Apache Airflow 44 1
Tibbo AggreGate 11 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 33 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 5 1
Kryon Process Discovery 2 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Ситников Николай 14 4
Анютин Роман 7 4
Горяйнов Андрей 50 3
Леонтович Алексей 32 2
Буленков Дмитрий 30 2
Чернявский Леонид 11 2
Сахно Дмитрий 4 2
Бочкин Александр 29 2
Бондарь Юрий 12 1
Пилипенко Дмитрий 18 1
Гимранов Ринат 122 1
Николаев Алексей 16 1
Кучеренко Ульяна 1 1
Гасилин Денис 10 1
Бариев Искандер 10 1
Schewior Florian - Шевиор Флориан 1 1
Голубинцев Алексей 4 1
Ромашкин Алексей 14 1
Емельянов Дмитрий 7 1
Свидунович Татьяна 6 1
Обухов Андрей 3 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Байбутов Андрей 12 1
Спивак Александр 5 1
Борисенко Григорий 15 1
Гольдберг Юрий 3 1
Миронов Юрий 23 1
Власова Юлия 7 1
Скоков Андрей 1 1
Живаго Наталия 1 1
Гольдберг Юлий 25 1
Манихин Алексей 2 1
Красюков Дмитрий 43 1
Еремина Елена 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
Европа 21767 5
Германия - Федеративная Республика 12681 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Канада 4881 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 8
Экономический эффект 1067 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 4
Аудит - аудиторский услуги 2657 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Металлы - Медь - Copper 791 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Философия - Philosophy 444 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Fortune 206 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 5
Gartner - Гартнер 3556 4
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 2
Markets&Markets Research 112 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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