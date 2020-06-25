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«Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок

Интеграция Внедрения

«Северсталь» совместно с SAP и PwC внедрила цифрового двойника бизнес-процессов с применением технологии process mining для оптимизации закупочной деятельности, управления внешней логистикой автотранспорта и управления мастер-данными (заведение карточек контрагентов и основных записей материалов).

Технология process mining предоставляет целостную картину бизнес-процессов, упрощает поиск неэффективных мест и возможностей для оптимизации и автоматизации. Она помогает создать интерактивного цифрового двойника реального процесса, на котором можно увидеть все выполняемые операции и проследить взаимосвязи между действиями, которые совершали пользователи. В качестве платформы для такого решения «Северсталь» выбрала SAP Process Mining by Celonis. Система помогает рассчитывать бизнес-кейсы и принимать решения, какие процессы требуют улучшения. Результаты действий по оптимизации могут быть представлены в интерактивной отчетности, которая формируется в реальном времени в виде дэшбордов.

Система включает не только преднастроенные дэшборды по заранее подготовленным сценариям анализа процесса, но и систему уведомлений с использованием прогнозной аналитики на основе моделей машинного обучения. В частности, разработана модель прогнозирования срыва поставок, которая учитывает свыше 30 параметров.

«Эффективные и прозрачные бизнес-процессы – это хороший задел для достижения стратегических целей и внедрения новых цифровых решений. Всего за 14 месяцев совместными усилиями нашей внутренней команды и PwC нам удалось внедрить систему, которая позволяет в реальном времени анализировать и оптимизировать процессы закупок, управления поставщиками и мастер-данными. Среди российских металлургических компаний это первый проект такого масштаба. Мы планируем масштабировать SAP Process Mining by Celonis на других задачах, добавляя новые возможности машинного обучения для управления процессами в реальном времени», – сказал Дмитрий Сахно, директор по продажам сырья и закупкам «Северстали».

«В портфеле наших продуктов SAP Process Mining by Celonis занимает особое место и пользуется популярностью у компаний из всех отраслей. Этот инструмент позволяет находить «узкие» места в процессах и благодаря этому оперативно реагировать на внештатные ситуации, сокращать неэффективные операции и следить за тем, соответствуют ли действия сотрудников корпоративным политикам и стандартам. Решение помогает искать "точки роста" в любом бизнес-подразделении, будь то HR, закупки, логистика или продажи», – отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

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