Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Сименс» стала партнером Volkswagen в создании промышленной облачной платформы

Облака

Компания «Сименс» выступит интеграционным партнером в знаковом проекте группы Volkswagen (VW) по созданию отраслевой облачной платформы Volkswagen Industrial Cloud. Это решение свяжет в единую сеть 122 завода группы по всему миру. В запуске этого масштабного промышленного облака участвуют 11 поставщиков с мировым именем – помимо «Сименс», над ним работают группа технологий автоматизации ABB, поставщик автокомплектующих Dürr, производитель программного обеспечения Celonis, специалисты по хранению данных Teradata.

Диапазон программных приложений и сервисов, которые партнеры VW добавят к промышленной платформе VW, очень широк. В него входят алгоритмы искусственного интеллекта, которые рассчитывают и эффективно распределяет потребность в беспилотных транспортных системах во внутренней логистике компании, программное обеспечение для оптимизации интервалов технического обслуживания станков, а также многое другое. На первом этапе проекта до конца 2020 г. к платформе планируется подключить 18 европейских площадок.

«Сименс» совместно с поставщиками машин и оборудования откроет всем партнерам доступ к приложениям платформы MindSphere в облаке. Помимо приложений и инструментов платформы MindSphere, будут также созданы промышленные решения для периферийных вычислений. При таком подходе производственные данные обрабатываются непосредственно на месте, в производственном процессе, а уже потом передаются в промышленное облако. Это позволит дополнительно оптимизировать сложные процессы и улучшить качество данных в облаке.

Благодаря опыту «Сименс» и возможностям MindSphere Volkswagen сможет управлять своей производственной средой и цепочкой поставок более эффективно, так как поставщики и производители оборудования экосистемы Volkswagen также будут подключены к единой платформе. Это позволит им обмениваться информацией и даст дополнительный эффект за счет промышленных данных.

«Данные, которые мы собираем в промышленное облако, могут быть более эффективными только благодаря интеллектуальным алгоритмам и программным приложениям, - сказал Нихар Патель, руководитель стратегических проектов VW. – Наша цель - сделать облако, созданное в партнерстве с Siemens и другими поставщиками, «магазином приложений» для предприятий. В результате мы планируем значительно повысить производительность, а наши партнеры смогут масштабировать свои приложения и тем самым оптимизировать бизнес-процессы. В результате выигрывают все».

Другие материалы рубрики

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

«Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой»

«Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки

Gartner рекомендует три технологии для обеспечения безопасности облаков

Зачем понадобились диски SAS для виртуальных серверов и облачной инфраструктуры

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра