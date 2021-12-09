Новая модель «умных очков» RealWear для промышленности доступна для заказа в России

«Инлайн груп», официальный представитель RealWear в России, начинает прием заказов на новую модель «умных очков» RealWear Navigator 500 — передовое устройство с технологией вспомогательной реальности, обладающее повышенной прочностью для использования в производственной среде. Об этом CNews сообщили представители «Инлайн груп»,

«Инлайн груп» планирует использовать новое устройство RealWear вместе с собственной программной платформой «Иксар» для решений, технологий и устройств вспомогательной и дополненной реальности, позволяющей создавать решения для цифровизации различных бизнес-процессов с использованием мобильных устройств, включая «умные очки».

Объединяя возможности устройства RealWear Navigator 500 и программной платформы «Иксар», промышленные компании могут транслировать на производственную площадку новейшие цифровые инструменты для сотрудника: реализовывать взаимодействие работника и удаленного эксперта на производственной площадке, выводить на экран цифровые инструкции по различным сценариям, следить за цифровыми рабочими процессами, визуализировать данные IoT и многое другое.

RealWear Navigator 500

RealWear Navigator 500 пришли на смену модели RealWear HMT-1, которая успешно эксплуатируется ведущими российскими компаниями вместе с платформой «Иксар». Основные преимущества RealWear Navigator 500:

•графические инструкции прямо перед глазами в нужное время в нужном месте;

•свободные руки и голосовое управление интуитивно понятными командами на русском языке;

•запас батареи на полную смену;

•революционная модульная конструкция;

•простое обновление или замена камеры и модема для повышения оперативности работы;

•ударопрочный корпус, высокая надежность и многое другое.

RealWear Navigator 500 оснащены более мощным процессором и продвинутой камерой, очки стали легче на 30% и имеют возможность «горячей» замены батареи для непрерывной работы в течение 24 часов.

О компании «Инлайн груп»

АО «Инлайн груп» — российская ИТ-компания, основанная в 2000 г. и занимающая лидирующие позиции на российском рынке системной интеграции и ИТ-консалтинга. Более 20 лет мы предоставляем ИТ-решения крупнейшим российским компаниям, специализируясь на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, кредитно-финансовых организациях, телекоммуникационных и добывающих компаниях, на объектах транспорта и в образовательных учреждениях.

«Инлайн груп» является партнером APC, BellSoft, CheckPoint, Cisco, Celonis, Citrix, DellEMC, Fortinet, Fujitsu, Halmont, HPE, HP Inc., Huawei, IBM, Lenovo, MicroFocus, Microsoft, Netapp, Parallels, Qlik, RedHat, RealWare, Oracle, SAP, SAS, Symantec, Tibbo, TrendMicro, Unify, Veeam, VMWare, Vuzix, Yadro, 1C, «Аскон, «Код безопасности», «КриптоПро», НИИ СОКБ, «Новые облачные технологии», «Росплатформа» и др.