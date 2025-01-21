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Kryon Process Discovery



21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
16.10.2019 Navicon вывел на российский рынок ИИ-платформу Kryon Process Discovery 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Kryon Process Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

Celonis 26 1
Navicon - Навикон 284 1
Kryon 5 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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