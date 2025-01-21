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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Еремина Елена



21.01.2025 АльфаСтрахование оптимизирует операционный учет с Proceset 1
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
08.05.2020 «Альфастрахование» роботизировала процесс обработки бумажных документов 1
24.03.2020 Smart Engines разработала систему сканирования документов для «Альфастрахования» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Еремина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ST - Системные технологии 65 1
Celonis 26 1
АльфаСтрахование СГ 320 6
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Gett 81 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Татнефть 226 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Газпром нефть 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Komatsu - Комацу 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
ВТБ Лизинг 68 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
РесурсТранс 16 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Миррико - Mirrico 9 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Электронный документ - Electronic document 1454 3
Оцифровка - Digitization 4539 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 1
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Постарнаков Андрей 5 3
Васильева Екатерина 17 3
Зарьянов Алексей 11 3
Минаев Алексей 10 3
Волкова Ольга 7 3
Лазарев Николай 19 3
Королев Вадим 5 3
Михеев Дмитрий 40 3
Чепакин Андрей 26 2
Арлазаров Владимир 227 1
Кушнир Леонид 19 1
Васильев Виктор 7 1
Дронова Наталья 2 1
Ростунова Ольга 1 1
Пригожая Татьяна 1 1
Клестова Александра 1 1
Жданова Ирина 2 1
Крылова Раиса 1 1
Коршунов Александр 1 1
Дрокова Ольга 1 1
Прунцова Вера 1 1
Неборако Екатерина 1 1
Андреева Оксана 3 1
Разумов Денис 2 1
Овсянникова Ксения 6 1
Соколов Егор 1 1
Материкина Евгения 1 1
Бебешко Елена 2 1
Гатина Алена 1 1
Броничев Руслан 1 1
Кузина Олеся 1 1
Середюк Анна 1 1
Лосев Виталий 1 1
Леонова Ольга 6 1
Михеева Нина 8 1
Григорян Гагик 8 1
Лебедев Владимир 65 1
Климова Анна 5 1
Жаворонков Максим 2 1
Спевак Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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