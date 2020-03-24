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Smart Engines разработала систему сканирования документов для «Альфастрахования»

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Специалисты Smart Engines разработали систему сканирования документов для компании «Альфастрахование». Внедренное техническое решение предназначено для высокоскоростного перевода бумажных документов в электронный вид. Ежедневно в «Альфастрахование» поступает более 20 тыс. договоров страхования, финансовых документов и входящей корреспонденции.

В процессе обработки для бумажных документов создаются скан-образы заданного качества, выполняется проверка данных и передача данных в систему электронного документооборота (СЭД) «Альфастрахования». Система сканирования умеет распознавать штрихкоды, фиксирует время сканирования и сотрудника, выполнившего сканирование, место хранения оригинала документа и другие целевые атрибуты процесса. Помимо бумажных документов, в системе для последующего хранения в СЭД был реализован импорт электронных документов в форматах PDF, XLSX, DOC.

Система сканирования обеспечивает потоковый ввод документов. Работа с документами идет на уровне комплекта, в котором могут находиться несколько различных типов документов. Разделение на комплекты выполняется по распознанным штрихкодам, размещенных на документах. В процессе сканирования поддерживается распознавание штрихкодов форматов Code128, PDF417, QR, EAN13, Inter2of5. При этом штрихкод на документе может быть ориентирован слева-направо, справа-налево, сверху-вниз и снизу-вверх. В случае, если на странице есть несколько штрихкодов, система распознает их все.

Работая с комплектом документов, пользователь видит количество отсканированных страниц, и у него есть возможность «мышкой» перемещать страницы внутри комплекта и между комплектами. Система также предлагает удобный интерфейс в случае, когда в комплект необходимо досканировать или импортировать новые страницы. Автоматическая обработка полученных скан-образов включает их поворот и выравнивание.

Комментируя результаты проекта, руководитель управления информационных систем операционного блока «Альфастрахования» Елена Еремина отметила: «Процесс сканирования комплектов документов, несмотря на кажущуюся простоту задачи, имеет много методологических и технических нюансов, которые должны быть решены на уровне системы сканирования. Коллеги из Smart Engines обладают не только собственными технологиями обработки и распознавания изображений документов, но и имеют глубокое понимание специфики деятельности страховой компании. Это позволяет им разрабатывать по-настоящему эффективные решения для автоматизации ввода документов».

«В этом проекте со стороны компании "Альфастрахование" была задействована сильная проектная команда, что позволило не только разработать, но и развернуть новую систему сканирования во всех точках ввода документов в максимально сжатые сроки», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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