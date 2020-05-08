«Альфастрахование» роботизировала процесс обработки бумажных документов

«Альфастрахование» внедрила собственную инновационную систему сканирования для высокоскоростного перевода бумажных документов в электронный вид. Решение было разработано специалистами Smart Engines.

Ежедневно в «Альфастрахование» поступает более 20 тыс. договоров страхования, финансовых документов и входящей корреспонденции. В процессе обработки для бумажных документов создаются скан-образы заданного качества, выполняется проверка данных и их передача в систему электронного документооборота компании (СЭД). Система сканирования умеет распознавать штрихкоды, фиксирует время сканирования и сотрудника, выполнившего сканирование, место хранения оригинала документа и другие целевые атрибуты процесса. Помимо бумажных документов, в системе для последующего хранения в СЭД был реализован импорт электронных документов в форматах PDF, XLSX, DOC.

«Специалисты «Альфастрахование» работают с огромным массивом документов. Процесс сканирования комплектов документов, несмотря на кажущуюся простоту задачи, имеет много методологических и технических нюансов, которые должны быть решены на уровне системы сканирования. Для быстрой и безошибочной обработки бумаг компании нужно качественное высокотехнологичное решение. Если организация использует стороннее программное обеспечение, она неизбежно тратит значительные суммы на оплату его лицензии и техподдержки. Поэтому было принято решение внедрить собственное ПО от надежного разработчика. Специалисты Smart Engines полностью оправдали наши ожидания. Новая система работает быстро и безошибочно. А использование своего софта позволит компании экономить более 10 млн руб. в год», – сказала Елена Еремина, руководитель управления информационных си​​стем операционного блока «Альфастрахование».