SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами

Конкурент SAP в сегменте процесс-майнинга подал на нее в суд, обвиняя в антиконкурентном поведении. Одна из основных претензий – недостаточная открытость ее экосистемы. Обе компании – немецкие, но решать спор они будут в американском суде.

Доверить американцам споры немцев

Немецкая компания Celonis подала в суд на SAP – самого известного в мире разработчика ERP-систем. Как пишет The Register, истец обвинил SAP в первую очередь антиконкурентном поведении, а также в закрытости своей экосистемы.

Celonis занимается разработкой программного обеспечения по обработке данных. Она предлагает клиентам свой софт по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Ее основной продукт – Execution Management System (EMS), комплексный набор программных инструментов для управления операционной бизнес-деятельностью предприятия, используемый для процесс-майнинга – анализа и визуализации бизнес-процессов на основе информации, из систем управления предприятиями (ERP, CRM и пр.).

SAP, как и Celonis – немецкая компания, однако иск против нее подан вовсе не в Германии. Слушания будут проходить в суде Северного округа Калифорнии (США). Как пишет Reuters, Celonis обвиняет SAP в нарушении антимонопольного законодательства США. Размер компенсации агентство не приводит.

В своем иске Celonis утверждает, что SAP усложнила и удорожила для сторонних компаний-разработчиков программного обеспечения, включая саму Celonis, доступ к данным клиентов, хранящимся в программном обеспечении SAP.

Спор двух конкурентов

Celonis специализируется на процесс-майнинге, ее программное обеспечение ориентировано в первую очередь именно на это. Среди ее клиентов – фармацевтический гигант GSK, который благодаря процесс-майнингу обнаружил около 28 тыс. различных вариаций процесса продаж в своей сети.

Celonis – сравнительно давний участник рынка процесс-майнинга, она была основана в 2011 г. и за 14 лет существования смогла заполучить ряд крупных клиентов, включая немецкую корпорацию Siemens. В 2021 г. на этот рынок решила выйти и SAP, ранее на нем не представленная.

Чтобы как можно быстрее догнать и перегнать конкурентов, SAP не стала развивать новый бизнес с нуля. Вместо этого она просто купила небольшую компанию Signavio, тоже занимавшуюся процесс-майнингом, со всеми ее наработками. Она собиралась использовать их, в том числе, и в своем проекте по переводу собственных клиентов со старых ERP-систем на новые облачные решения – процесс-майнинг должен был упростить этот переход. Впрочем, это не сработало – проект по переводу клиентов в облака SAP инициировала в начале 2021 г., а к концу 2024 г., как сообщал CNews, стало очевидно, что он провалился.

Воспользоваться преимуществом

В своем иске Celonis настаивает, что SAP ведет нечестную игру, то есть не имеет ничего против антиконкурентных практик. Она якобы использует свое положение поставщика ERP-систем и другого ПО для получения несправедливого преимущества на рынке программного обеспечения для анализа бизнес-процессов.

В своей жалобе Celonis утверждает, что во внутренних документах SAP есть доказательства ее «недовольства контролем над инфраструктурой программного обеспечения и предоставлением своим клиентам возможности решать, какие дополнительные предложения лучше всего подходят для их целей» (not content controlling the software infrastructure and allowing its customers to decide which additional offerings are best situated for their purposes). «SAP начала агрессивную кампанию по исключению сторонних поставщиков приложений и технологий из своей экосистемы посредством новых сборов и комиссий, произвольных технических лимитов, ограничительных обновлений политики и продвижения собственных решений за счет конкурентов», – отмечено в иске.

В иске утверждается также: «SAP намеренно стремится использовать свое влияние на рынке в отношении своей большой, укоренившейся клиентской базы ERP, вводя новые политики и ограничения в попытке разрушить бизнес Celonis и тем самым нанести вред клиентам SAP ERP. Учитывая чрезвычайно высокие затраты на смену поставщиков ERP, клиенты SAP ERP фактически заперты в ограничениях, которые SAP накладывает на то, как эти клиенты могут использовать свои собственные данные в своей системе ERP. Теперь SAP пытается использовать эти ограничения на доступ к данным, чтобы помешать Celonis конкурировать с Signavio, собственной компанией SAP по процесс-майнингу».

Клиенты поддерживают

К моменту выхода материала SAP не комментировала ни сам факт подачи против нее иска, ни перечисленные в нем претензии, ни то, что Celonis решила призвать не помощь не немецкий суд, а американский. Но, как пишет The Register, клиенты SAP и Celonis весьма заинтересованы в открытости их систем.

Так, в апреле 2024 г. руководитель отдела анализа процессов и роботизированной автоматизации процессов в BMW Патрик Лехнер (Patrick Lechner) заявил изданию, что если бы поставщики бизнес-приложений и платформ были более открытыми, это могло бы помочь в анализе процессов BMW. «Одной из тем (улучшения работы ПО – прим. CNews) является то, что программный стек должен быть открытым. В BMW у нас есть много различных программных продуктов, и очень важно, чтобы мы могли действительно связать данные из них между собой, в том числе и для дальнейшего анализа», – сказал он The Register.