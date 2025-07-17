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Емельянов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Российский бизнес назвал вирусов-шифровальщиков главной угрозой сетевой безопасности 1
13.10.2023 Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль 1
01.09.2023 «Крок»: за год спрос на сервис ИТ-инфраструктуры вырос в 1,5 раза 1
03.04.2023 «Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году 1
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining 1
04.02.2011 Leta защитила конфиденциальные данные «ОГК-3» 1
31.03.2010 Microsoft Dynamics AX Forum 2010: в поисках эффективности 1
15.10.2008 В России эпидемия открытых СУБД 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Емельянов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 4
Oracle Corporation 6776 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 2
SAP SE 5352 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2234 1
Microsoft Corporation 24947 1
IBM - International Business Machines Corp 9486 1
8584 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Ramax - Рамакс 117 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Celonis 27 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 598 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Цифра ГК 2496 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
Альфа-Групп 719 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Миэль ГК 38 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Разгуляй 40 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 33 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11881 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21344 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9774 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54054 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16414 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7830 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7212 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6984 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12531 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26300 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12965 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12002 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22117 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6419 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3517 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1989 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29681 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4983 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 298 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1788 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21331 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1295 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10867 1
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 169 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8214 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12505 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 947 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5436 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1506 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1132 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 589 1
Linux OS 10361 1
Microsoft Office 3851 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 500 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Axios Systems - Axios Assyst 2 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 21 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1377 1
DeviceLock DLP 81 1
СалютДевайсы - GigaChat 276 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 175 1
Сляднева Наталия 3 2
Зинкевич Сергей 61 2
Смирнов Алексей 246 1
Новиков Алексей 63 1
Анютин Роман 7 1
Конусов Андрей 86 1
Филимонов Сергей 46 1
Пантелеев Илья 25 1
Водянов Владимир 35 1
Баранников Петр 3 1
Кузнецова Инна 5 1
Ершов Антон 7 1
Сысоев Александр 42 1
Терехов Олег 8 1
Mertz Sharon - Мерц Шарон 4 1
Верховский Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52768 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44566 2
Азия - Азиатский регион 5642 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1102 1
Япония 13397 1
Германия - Федеративная Республика 12822 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2780 1
Саудовская Аравия - Королевство 614 1
Иран - Исламская Республика Иран 1100 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 136 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18046 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49733 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6007 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7097 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3586 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 242 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 462 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10282 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3624 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6055 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6564 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16883 1
Увлечения и хобби - Hobbies 374 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1056 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5711 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2523 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 956 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 745 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1463 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1203 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2594 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1230 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 721 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8791 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2668 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3267 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 839 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 197 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9221 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6132 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1290 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7520 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19526 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3561 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5069 1
Gartner - Гартнер 3580 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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