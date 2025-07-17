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Емельянов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Емельянов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сляднева Наталия 3 2
|Зинкевич Сергей 61 2
|Смирнов Алексей 246 1
|Новиков Алексей 63 1
|Анютин Роман 7 1
|Конусов Андрей 86 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Водянов Владимир 35 1
|Баранников Петр 3 1
|Кузнецова Инна 5 1
|Ершов Антон 7 1
|Сысоев Александр 42 1
|Терехов Олег 8 1
|Mertz Sharon - Мерц Шарон 4 1
|Верховский Николай 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372334, в очереди разбора - 750011.
Создано именных указателей - 178439.
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