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«Крок»: за год спрос на сервис ИТ-инфраструктуры вырос в 1,5 раза

Компания «Крок» проанализировала динамику рынка сервисной поддержки за период 2021-2023 гг. В ходе исследования выяснилось, что в 1 полугодии 2023 г. количество входящих запросов на сервис ИТ-инфраструктуры выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 г. В разрезе отраслей за последние два года стабильный рост спроса демонстрируют компании из сферы ритейла и FMCG (в среднем на 4% в год), ИТ (4%), услуг (1,5%) и финсектора (1%).

По результатам опроса представителей крупных российских компаний, проведенного аналитиками «Крок», 56% не имеют собственного склада ЗИП (запчасти, инструменты и принадлежности), необходимого для обеспечения сервиса ИТ-инфраструктуры. Перечисляя ключевые вызовы 2023 г., владельцы складов ЗИП отметили сложную логистику и увеличение сроков поставок (62%), необходимость тестировать пришедшее оборудование (56%), низкое качество запчастей (42%), а также поиск и заказ редкого оборудования (25%).

«В 2021-2022 гг. стоимость услуг была главным параметром выбора сервисного провайдера для заказчиков. По итогам нашего исследования 2023 г. этот критерий сместился сразу на 3 место по важности. Сейчас подтвержденные компетенции инженеров, а также наличие и полнота склада ЗИП стали приоритетнее стоимости. Кроме того, опрос представителей крупных компаний наглядно демонстрируют изменения, произошедшие на рынке сервисной поддержки в связи с уходом иностранных вендоров. Так, доля сервисных услуг, предоставляемых компаниям вендорами напрямую, сократилась на 35%. Это обусловлено тем, что за два года прямые вендорские контракты перетекли в контракты с локальными сервисными партнерами. В результате на 2023 г. 56% компаний обращаются за сервисом инфраструктуры к ИТ-партнерам, 32% занимаются обслуживаем самостоятельно и только 12% получают поддержку от вендоров. Причем сейчас это уже производители альтернативных решений: азиатских либо отечественных», — сказала руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «Крок» Наталия Сляднева.

«Мы также видим рост спроса на сопровождение системного ПО. За 1 полугодие 2023 г. количество проектов в этом направлении выросло примерно на 60%. Однако нельзя не отметить, что в части поддержания стабильности программной инфраструктуры главным вызовом стали проблемы с обновлением ПО. С ними столкнулись более 80% заказчиков. Очевидно, в обозримой перспективе этот тренд не потеряет своей актуальности в связи с отсутствием безопасных возможностей для покупки лицензий на программные продукты. Сейчас на рынке мало самостоятельных проектов на российских вендорах, в большинстве случаев они реализуются в параллельной эксплуатации с имеющимися решениями или в рамках пилота. Обычно в корпорациях этап пилотирования решения длится 1,5-2 года. Поэтому к 2025 г. мы можем с уверенностью прогнозировать рост числа завершенных проектов миграции на отечественный софт», — отметил руководитель направления «Поддержка системного ПО» «Крок» Дмитрий Емельянов.

В основу исследования «Крок» «Ключевые тренды сервисного рынка 2023» легла внутренняя аналитика входящих запросов, а также опрос представителей более 100 компаний (87 — с выручкой более 2 млрд руб.), работающих в сфере ритейла и электронной коммерции, FMCG и АПК, финансового сектора, промышленности, ТЭК, транспорта, логистики и услуг.

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