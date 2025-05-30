Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

SAP SRM SAP Supplier Relationship Management mySAP Supplier Relationship Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.05.2025 «Лента» автоматизирует некоммерческие закупки 1
01.03.2023 Цифровизация закупок 2023–2025: импортозамещение и аналоги зарубежного ПО 1
07.04.2022 Comindware выпустила новое решение для управления закупками в тренде импортозамещения 1
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM 1
03.11.2020 «Северсталь» внедрила технологию интеллектуального анализа бизнес-процессов 1
16.10.2020 НЛМК при поддержке Accenture автоматизировал инвестиционные закупки 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
05.03.2018 «Норникель» упростил и автоматизировал закупки с помощью SAP 1
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA 1
30.12.2016 Как «Северсталь» улучшила производительность с помощью флеш-СХД 1
29.08.2016 «М.Видео» внедрила E-tender на базе SAP SRM для проведения тендеров с поставщиками 2
17.06.2016 «Таргин» приступил к внедрению SAP S/4 HANA 1
01.06.2016 В проект Cognitive Technologies в «Иннополисе» будет вложено 0,8 млрд руб. 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
22.10.2015 Юрий Шеховцов - Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента 1
21.10.2015 CIO «Северстали» Юрий Шеховцов: Основной драйвер информатизации металлургии – битва за клиента 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» стали партнерами на фоне актуальности импортозамещения 1
16.10.2014 Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP 1
14.05.2014 «Техносерв Консалтинг» оптимизировал электронные госзакупки в Нижегородской области с помощью SAP SRM 1
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM 1
10.05.2012 OpenText Extended ECM 10 интегрирует контент с бизнес-процессами SAP и поддерживает SAP CRM и SAP SRM 2
22.03.2012 ТМК и «Сургутнефтегаз» оптимизировали взаимодействие с помощью SAP SRM 2
08.07.2011 «Росатом» автоматизировал формирование годовой программы закупок на базе продуктов SAP 1
23.05.2011 SAP и Sybase выпустят комбинированное средство ERP и управления данными 1
11.02.2011 Архитектурные уязвимости в ERP-системах и СУБД открывают доступ к корпоративным данным 1
11.05.2010 «Эльдорадо» будет развивать операционную платформу на базе решений SAP 1
21.04.2009 Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP 1
06.02.2009 Вышел новый SAP Business Suite 7 1
02.09.2008 ФСК ЕЭС будет управлять закупками с помощью mySAP SRM 2
06.06.2008 «Сургутнефтегаз» управляет закупочной деятельностью вместе с SAP SRM 1
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет 1
29.05.2006 SAP и Microsoft интегрировали продукты 1
07.03.2006 ФСК ЕЭС автоматизирует управление закупками 2
14.05.2002 В Москве прошел информационный день SAP для добывающей промышленности 2

Публикаций - 35, упоминаний - 41

SAP SRM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 31
Oracle Corporation 7074 10
Microsoft Corporation 25775 5
9594 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Accenture plc 719 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
OpenText 238 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
ИТ-Прогресс 3 1
Открытые технологии 732 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
SAP UKI - SAP UK and Ireland 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Atmel 49 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Thoma Bravo - Coupa Software 3 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Газпром ПАО 1493 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Силовые машины 166 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-5 - Территориальная генерирующая компания №5 8 1
Таргин - Таргин Бурение - Таргин КРС - Таргин Логистика - Таргин Механосервис 1 1
Barry Callebaut - Барри Каллебаут НЛ Раша 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Татнефть 243 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Управляемость - Manageability 2271 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 2
SAP DocFlow 2 2
Microsoft Office 4170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Outlook 1506 2
SAP Ariba 309 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 2
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 2
Celonis Intelligent Business Cloud 1 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 60 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
CentroBit - AGORA 19 1
SAP Ariba Sourcing 5 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 1
IBM Storage - IBM Storwize 43 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 25 1
SAP SLC - SAP Supplier Lifecycle Management 1 1
OpenText Transmittal Management 3 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
Шеховцов Юрий 34 3
Анищук Наталья 30 2
Зимонас Роман 7 2
Ершова Элеонора 67 2
Орлова Татьяна 12 1
Сверчков Павел 1 1
Поляков Александр 54 1
Тананакин Алексей 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Заварзин Андрей 10 1
Осорин Максим 17 1
Созданов Аркадий 1 1
Баранов Вячеслав 1 1
Баронов Владимир 1 1
Соркин Владимир 2 1
Сахно Дмитрий 6 1
Конышева Марина 2 1
Тарбеев Валерий 1 1
Гайдук Леонид 1 1
Аиткулов Руслан 2 1
Закиров Камиль 1 1
Борисенко Григорий 16 1
Ramanathan Nagarajan - Раманахан Нагараджан 1 1
Шувалова Анна 1 1
Власюк Василий 4 1
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 1
Ашихмин Владимир 2 1
Atadeniz Sukran - Атадениз Сукран 1 1
Пурдешова Соня 3 1
Баронов Андрей 17 1
Натрусов Артем 313 1
Чубайс Анатолий 222 1
Чехонин Антон 68 1
Гонтарев Павел 122 1
Мордашов Алексей 64 1
Афанасьев Дмитрий 22 1
Семеновская Елена 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
Испания - Королевство 3840 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 2
Либерия 26 1
Уран - планета Солнечной системы 550 1
Киргизия - Бишкек 139 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Америка Южная 884 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Английский язык 7030 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Аренда 2687 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
SAP Quality Awards 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще