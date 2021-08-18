Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM

Prof-IT Group реализовала проект технологической интеграции платформы корпоративной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM.

Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закупочной деятельности и материально-технического обеспечения компании. Архитектура решения также включает в себя портал поставщиков, в рамках которого можно организовать сквозной процесс взаимодействия с поставщиками продукции.

Опыт реализованных проектов и активный диалог с пользователями решения Prof-IT SRM выявил высокий спрос на оптимизацию процесса закупок малого объема. Основная задача, с которой сталкиваются большинство предприятий, – сократить трудозатраты на ввод описания продукции в учетные системы, обеспечить учет затрат в пределах лимитов.

В качестве ответа на этот вызов Prof-IT Group приняла решение об интеграции системы «Prof-IT SRM: Управление закупками» и платформы корпоративной онлайн-закупки компании «Комус» – российского онлайн-ритейлера. Данная платформа позволяет настраивать управление каталогами и бюджетами для конкретного пользователя или подразделений организации, осуществлять контроль над расходами средств, а также быстро оформлять заказ в интернет-магазине.

Теперь пользователи системы Prof-IT SRM могут очень быстро совершать заказ в интернет-магазине «Комус», видеть достоверную историю заказов и контролировать номенклатуру и бюджет. Процедура оформления заказа состоит из нескольких простых шагов. Пользователь заходит в систему Prof-IT SRM в раздел «Заказы Комус», оформляет и подтверждает заказ, бронирование которого происходит на стороне «Комус». Далее заказ передается в систему Prof-IT SRM. Пользователь согласовывает заказ и возвращает на платформу подтверждение заказа. При поступлении товаров формируется заявка на расходование денежных средств для финансовой службы заказчика.

«На данный момент платформа корпоративной онлайн закупки (ПКОЗ) уже интегрирована с системами, поддерживающими Open Catalog Interface (OCI) на базе систем SAP SRM, Meplato. Партнерство с Prof-IT Group позволило нам увеличить список интегрируемых систем и предложить систему Prof-IT SRM партнерам, которые работают с системами на базе «1С», – отметил Станислав Меньшиков, руководитель премиального канала «Комус».

«Закупочная деятельность сегодня является одним из стратегических процессов для любого предприятия. Мы уделяем особое внимание расширению функциональных возможностей решения для ответа на существующие и будущие ожидания заказчиков. Интеграция Prof-IT SRM с лидером корпоративного онлайн-ритейла позволит нашим заказчикам сократить операционные затраты и высвободить время сотрудников отдела закупок для решения более приоритетных и стратегических задач. Ключевые преимущества данной интеграции: быстрый заказ, как в обычном интернет-магазине, прозрачная история заказов, контроль номенклатуры и бюджетов», – отметил Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

Благодаря автоматизации рутинных операций решение Prof-IT SRM сокращает трудоемкость закупочных процедур и объемы бумажного документооборота, уменьшает сроки поиска поставщиков и гарантирует реализацию поставок согласно заявленным планам.