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OpenText Transmittal Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.01.2014
|OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов 3
|05.03.2013
|Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 2
Публикаций - 3, упоминаний - 6
OpenText Transmittal Management и организации, системы, технологии, персоны:
|Ласкин Иван 13 1
|Шухардин Михаил 3 1
|Джанбаев Андрей 14 1
|Капралов Дмитрий 4 1
|Софронов Сергей 2 1
|Скворцова Надежда 1 1
|Лукоянов Владимир 8 1
|Митин Алексей 3 1
|Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
|Албычев Александр 168 1
|Мосягин Константин 20 1
|Будин Алексей 22 1
|Селютин Александр 60 1
|Антонов Александр 77 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Питолин Евгений 6 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Корнилов Алексей 10 1
|Макаров Станислав 118 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.