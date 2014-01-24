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OpenText Transmittal Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.01.2014 OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов 3
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

OpenText Transmittal Management и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
9594 2
OpenText 238 2
Alfresco Software 156 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Sabris - Сабрис 6 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
Samsung Electronics 11065 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 1
Directum - Директум 1268 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
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АйДи - Технологии управления - id2 70 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
InterTrust - ИнтерТраст 336 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Enka - Энка - Рамэнка 10 1
Веста - Vesta Trading 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Hyundai Motor Company 436 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
Газпром трансгаз 157 1
Силовые машины 166 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 3
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 44 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами - EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 56 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
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Оцифровка - Digitization 5185 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
OpenText MFT - OpenText Managed File Transfer 3 2
Haulmont - Тезис СЭД 99 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Outlook 1506 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Syntellect Tessa 67 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
IBM FileNet 140 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Honeywell LEAP 53 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Dell EMC InfoArchive 7 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
1С - Мегаплан CRM 11 1
OpenText InfoFusion 2 1
OpenText Tempo 5 1
OpenText Capture Center 4 1
OpenText IX - OpenText Information Exchange 1 1
OpenText EIM - OpenText Enterprise Information Management 1 1
Ласкин Иван 13 1
Шухардин Михаил 3 1
Джанбаев Андрей 14 1
Капралов Дмитрий 4 1
Софронов Сергей 2 1
Скворцова Надежда 1 1
Лукоянов Владимир 8 1
Митин Алексей 3 1
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
Албычев Александр 168 1
Мосягин Константин 20 1
Будин Алексей 22 1
Селютин Александр 60 1
Антонов Александр 77 1
Бейлезон Олег 32 1
Питолин Евгений 6 1
Соколов Кирилл 40 1
Корнилов Алексей 10 1
Макаров Станислав 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Канада 5082 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
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ЮАР - Кейптаун 46 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Docflow 148 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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