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OpenText Capture Center

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.08.2013 Сервисы OpenText для накопления данных и оптического распознавания символов вошли в состав SAP Cloud for Travel 2
21.06.2012 Доступен новый Capture Center от OpenText с оптимизированной поддержкой мобильных устройств 2
04.04.2012 OpenText представила оптимизированную технологию Capture для Microsoft SharePoint 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

OpenText Capture Center и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText 238 3
Microsoft Corporation 25775 3
SAP SE 5601 3
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Газпром трансгаз 157 1
Силовые машины 166 1
Газпром ПАО 1493 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 44 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Syntellect Tessa 67 1
IBM FileNet 140 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
OpenText MBPM - Business Process Management 2 1
OpenText AGA - OpenText Application Governance and Archiving 2 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
OpenText Transmittal Management 3 1
Barnert Patrick - Барнерт Патрик 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Канада 5082 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
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