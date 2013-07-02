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OpenText InfoFusion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2013 OpenText выпускает новую платформу InfoFusion для автоматизации доступа к информации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

OpenText InfoFusion и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
OpenText 238 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
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OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
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Syntellect Tessa 67 1
IBM FileNet 140 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 1
OpenText Transmittal Management 3 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Канада 5082 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
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