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OpenText MFT OpenText Managed File Transfer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.01.2014 OpenText представила новое интегрированное решение для передачи и доставки больших файлов 1
28.04.2012 OpenText расширила линейку продуктов для управления качеством обслуживания клиентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

OpenText MFT и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText 238 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
АйДи - Технологии управления - id2 70 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 50 1
МегаФон 10742 1
OpenText - ICCM Solutions 2 1
SAP SE 5601 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Rosetta Stone 5 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Oracle Corporation 7074 1
9594 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами - EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 56 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 44 1
CEM - CXM - Customer Experience Management - Технологии управления опытом клиента 55 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 614 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
OpenText Transmittal Management 3 2
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
OpenText EIM - OpenText Enterprise Information Management 1 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
OpenText IX - OpenText Information Exchange 1 1
Syntellect Tessa 67 1
IBM FileNet 140 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Latham James - Лейтем Джеймс 1 1
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Канада 5082 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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