Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187386
ИКТ 14510
Организации 11253
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 80950
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Dell EMC InfoArchive


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.12.2025 Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» подтвердили совместимость своих решений 1
22.12.2016 Накануне продажи DEL EMC Documentum и Leap: чего ждать пользователям 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
30.11.2016 Dell EMC представила InfoArchive (IAaaS), InfoArchive 4.1 и Clinical Archiving 2.0. 3
09.06.2016 EMC представила новую платформу архивирования для структурированных и неструктурированных данных 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Dell EMC InfoArchive и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5095 3
SAP SE 5434 2
OpenText 215 2
Системы документооборота 512 1
Amazon Inc - Amazon.com 3135 1
Apple Inc 12636 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Google LLC 12264 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 2
Repository - Репозиторий 1054 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1022 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
EIM - Enterprise Information Management - EDM - Enterprise Data Management - Управление корпоративными данными - Управление данными предприятия 37 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1753 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 286 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 227 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 239 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 1
SAP ArchiveLink 8 2
Honeywell LEAP 52 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
SAP GUI - SAP Graphical User Interface - SAP UI - SAP User Inteface 15 1
OpenText Experience Suite Platform 1 1
SAP Application Retirement 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Apache Hadoop 447 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2356 1
Apple - App Store 3009 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
IBM FileNet 129 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Бейдер Александр 75 1
Макаров Станислав 117 1
Berry Savinay - Берри Савинай 3 1
DuBois Laura - Дюбуа Лаура 8 1
Majzoub Muhi - Маджуб Мухи 4 1
Греф Герман 466 1
Канада 4985 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Экономический эффект 1218 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Fortune 210 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3610 1
Fortune Global 500 287 1
Forrester Research 828 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще